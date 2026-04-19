Capturan en Moca a presunto cabecilla de red de narcotráfico, buscado además por homicidio

Agentes de la DNCD durante el operativo en que fue capturado Ismael Muñoz Lasala, buscado por homicidio y supuestos vínculos con el narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre buscado por distribución de estupefacientes en sectores del municipio de Moca, provincia Espaillat, fue arrestado durante un allanamiento realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público.

El detenido fue identificado como Ismael Muñoz Lasala, quien, de acuerdo con las autoridades, figura como presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada al tráfico y venta de sustancias narcóticas en la zona.

La operación se ejecutó mediante la orden judicial número 598-1-2026-SAUT-0122, en una vivienda ubicada en la calle Cristo Rey, sector Tierra Dura, distrito municipal El Higüerito.

Según el informe oficial, Muñoz Lasala intentó escapar por la parte trasera del inmueble al percatarse de la presencia de los agentes, pero fue interceptado y arrestado en el lugar.

Durante la intervención, las autoridades le ocuparon un bulto tipo cartera que contenía tres porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 460 gramos.

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Además, le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y varias cápsulas, 2,565 pesos en efectivo, 59 dólares, un arma blanca tipo sevillana, un teléfono celular y otras evidencias.

También es acusado de homicidio

Las autoridades informaron que contra el detenido pesan al menos dos órdenes de arresto por distintos delitos, incluyendo homicidio, por lo que era también era perseguido.