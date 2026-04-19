Policía informa el rescate de una adolescente de 15 años raptada en Bonao

La PN dijo que la menor fue localizada en el interior de un depósito ubicado en una finca de plátanos, en la localidad Caribe, en el sector El Verde, municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este domingo que agentes de la entidad rescataron a una adolescente de 15 años que había sido raptada el pasado 15 de abril, durante un operativo realizado en el sector El Verde, municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel. Su presunto captor fue herido.

La menor fue localizada en el interior de un depósito ubicado en una finca de plátanos, en la localidad Caribe de esa comunidad, donde se encontraba retenida contra su voluntad, refiere una nota de prensa de la uniformada.

"Durante la intervención, resultó herido y apresado el presunto autor del rapto, identificado como Yeison Alejo Marte, mayor de edad, residente en el sector El Verde, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0025284", indicó la Policía en el documento.

Agregó que el hombre era buscado por presunta violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literales B y C de la Ley 136-03, relativos a abuso sexual en perjuicio de la menor.

Herido en las piernas

De acuerdo con el informe preliminar, el detenido resultó con heridas de arma de fuego en ambas piernas, tras enfrentar a los agentes actuantes con un arma de fabricación casera, tipo chilena, durante el operativo.

El herido fue trasladado, bajo custodia policial, al hospital regional de Bonao, donde recibe atenciones médicas.

En el lugar también fueron apresados Reinaldo Núñez Castro, de 35 años, y Charles Mohamed, de 40 años, quienes se encontraban en la escena al momento de la intervención.

La víctima fue puesta bajo la protección de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Bonao, para los fines correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-60328-pm1-e4e145b6.jpeg imagen del arma suministrada por la Policía Nacional (FUENTE EXTERNA)