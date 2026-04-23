Angélica Hernández pagó RD$460 mil por cirugía estética en centro donde falleció, denuncia familia

Angélica Geraldine Hernández, quien falleció hace aproximadamente un mes mientras era sometida a una cirugía estética en el centro "Diosa", ubicado en Los Jardines Metropolitanos de Santiago, pagó más de 460 mil pesos por el procedimiento, de acuerdo a familiares. El centro fue cerrado por las autoridades por irregularidades.

El Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines no se encontraba habilitado para la realización de procedimientos quirúrgicos conforme al Ministerio de Salud Pública, que dispuso su cierre definitivo.

Así lo informaron familiares de la víctima, quienes exigen justicia por el caso.

Yanely Rodríguez, prima de la joven fallecida, aseguró que su pariente desembolsó 340 mil pesos directamente al centro estético, a lo que se suman otros 120 mil pesos en medicamentos que, según afirma, no han sido devueltos a la familia.

Otros parientes denunciaron, además, que las pertenencias personales de la joven, incluyendo prendas de oro como cadenas, aretes, anillos y una argolla, no han sido entregadas a sus familiares tras su fallecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-23-at-105628-am1-b4c6f4c3.jpeg Protesta frente al Palacio de Justicia de Santiago. (DIARIO LIBRE/JESÚS MARTÍNEZ)

"Todas sus pertenencias se quedaron allá. Ella llevaba cadenas de oro, aretes, una argolla, un anillo, y nada de eso ha sido entregado", sostuvo Brunilda Mercedes Puello, tía de la fallecida.

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Reacciones familiares y exigencias de justicia

También señaló a una mujer identificada como Kari Peña, a quien acusó de ser la persona que recomendó el centro a la víctima y de actuar como intermediaria en casos similares.

De acuerdo con los familiares, Hernández tenía previsto someterse a tres procedimientos estéticos: una liposucción, reducción de brazos y colocación de glúteos.

Los parientes de la joven exigen justicia y que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió su muerte, así como la devolución de sus pertenencias y del dinero invertido en el procedimiento.

Asimismo, pidieron a las autoridades investigar a fondo las operaciones del referido centro estético.