En los casos de abuso policial, parece activarse un guion

Cuando las denuncias de abuso marcan una intervención policial, la Policía activa un guion predecible. "El caso está bajo investigación" y "se ha apoderado a Asuntos Internos". Sin embargo, la repetición de este discurso ante casos como los de Ailín Rodríguez y Alba García, dos jóvenes víctimas de disparos en la cabeza en presuntas acciones policiales, deja para muchas familias más preguntas que respuestas.

En Navarrete, Ailín, de 18 años, mejora en su pronóstico tras ser sometida a una cirugía de emergencia luego de resultar herida durante un incidente con agentes.

El director de la Policía, Modesto Cruz, informó que se ha solicitado una junta mixta de investigación tras determinar que se trató de una patrulla compuesta por agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas.

Según el alto oficial, el proceso se encuentra en su "etapa final" para ofrecer una respuesta sobre lo sucedido, que hoy cumple una semana sin una explicación.

El caso de Alba García

En Villa Mella, una celebración de cumpleaños terminó en tragedia cuando Alba, de 27 años, resultó gravemente herida. Su esposo denunció que agentes irrumpieron cerca de las 11 de la noche del lunes por una supuesta contaminación sónica, usaron gas pimienta y agredieron a familiares antes de los disparos.

La Policía dijo que la patrulla está bajo investigación de la Inspectoría de Asuntos Internos, aunque alegó que "hay distintas versiones".

Leer más Reunión familiar terminó en tragedia en Villa Mella tras presunta acción policial