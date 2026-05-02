La Policía apresa hombre por agresión a vehículo de la actriz Luly Rocha

Imagen suministrada por la Policía de los hechos. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó la tarde de este sábado sobre la detención de Jhonatan Benítez, de 27 años, acusado de agredir el vehículo en el que se desplazaba la actriz y presentadora de televisión uruguaya radicada en el país Lourdes Leticia Rocha Carle (Luly Rocha), en un hecho ocurrido en Santo Domingo Este.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se originó en el área de autocajero de una entidad bancaria ubicada en el sector Luis Amiama Tió, donde se produjo un primer contacto entre el detenido y la víctima.

Según la denuncia pública realizada por la comunicadora, tras ese encuentro inicial, fue perseguida por un hombre a bordo de una motocicleta que presuntamente le exigía dinero. La víctima relató que, al negarse, el individuo lanzó un objeto contundente contra su vehículo, provocando daños visibles y generando una situación de temor. La actriz hizo la denuncia en un video mientras lloraba.

La Policía indicó que, mediante labores de inteligencia, levantamiento de información y análisis de cámaras de videovigilancia, se logró identificar al sospechoso y proceder con su arresto.

Durante el proceso investigativo, el detenido admitió haber lanzado una piedra contra el vehículo, aunque negó que lo hiciera bajo las circunstancias descritas por la denunciante.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que tendrá a su cargo las acciones legales correspondientes.