Comunidad El Gramazo en Azua solicita construcción de un puente por crecida constante del río Grande

La crecida del río arrastró piedras y afectó el área por donde normalmente cruzan los vehículos, especialmente aquellos que transportan cosechas. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad de El Gramazo, ubicada en la zona montañosa del municipio Padre Las Casas, en Azua, quedó incomunicada durante varios días debido a las crecidas del río Grande, situación que los habitantes atribuyen a la falta de un puente.

Ante esto, comunitarios habilitaron un paso provisional en el afluente con el uso de una retroexcavadora facilitada por el alcalde del distrito municipal Las Lagunas, Wilkin Abreu.

No obstante, los residentes insisten en que la solución definitiva es la construcción de un puente que garantice el tránsito seguro hacia la comunidad.

Socrates de la Cruz, comunitario de la zona, explicó a Diario Libre que El Gramazo permaneció casi dos semanas incomunicado tras las recientes lluvias.

Señaló que la crecida del río arrastró piedras y afectó el área por donde normalmente cruzan los vehículos, especialmente aquellos que transportan cosechas.

Indicó que, en condiciones normales, el cruce se realiza directamente por el río, lo que se vuelve imposible cuando aumenta su caudal.

Un riesgo constante

Aunque el paso fue restablecido con la intervención de la maquinaria, De la Cruz advirtió que la comunidad sigue expuesta a riesgos.

"Hemos recibido escuelas, paneles solares y otras mejoras, pero lo realmente importante es un puente que nos permita movilizarnos de forma segura", expresó.

Asimismo, señaló que el río ha provocado "muchas pérdidas humanas" y que diariamente es cruzado no solo por productores agrícolas, sino también por estudiantes y maestros que se dirigen a la escuela.

De la Cruz informó que una comisión de comunitarios fue recibida recientemente en el Ministerio de Obras Públicas, donde se les comunicó que se realizarán mediciones para evaluar la construcción del puente. Sin embargo, reiteró el llamado para que el proyecto se concrete.

Actualmente, dijo que el nivel del río ha descendido, lo que permite nuevamente el paso de vehículos, aunque los comunitarios advierten que la situación sigue siendo vulnerable.

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