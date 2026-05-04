Operativos simultáneos dejan 35 detenidos por diversos delitos en siete provincias

Las detenciones fueron realizadas en Santiago, San Juan, Barahona, La Romana, Bahoruco, Espaillat y Valverde. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que un total de 35 personas fueron detenidas en operativos realizados en las provincias de Santiago, San Juan, Barahona, La Romana, Bahoruco, Espaillat y Valverde, como parte de acciones dirigidas a enfrentar delitos contra la propiedad, microtráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego, estafa y alteración del orden público.

Las intervenciones incluyeron arrestos en flagrante delito, ejecución de órdenes judiciales, incautación de sustancias ilícitas y recuperación de bienes robados, señala la institución a traves de una nota de prensa.

Santiago y San Juan con más detenciones

Indica que en Santiago de los Caballeros, nueve personas fueron detenidas por su presunta implicación en robos y asaltos, con recuperación de motocicletas y otras pertenencias. En San Juan, 20 individuos fueron arrestados tras incidentes registrados durante una protesta contra la minería.

En otros puntos del país, las autoridades reportaron detenciones vinculadas al microtráfico en La Romana y Villa Hermosa, así como la ocupación de sustancias narcóticas en Barahona.

En Neiba, fue arrestado un hombre por realizar disparos al aire con un arma ilegal.

Asimismo, en Moca, provincia Espaillat, se ejecutó una orden de arresto por un caso de homicidio, mientras que en Laguna Salada, Valverde, fue detenido un presunto implicado en la posesión de un arma de fuego reportada como robada.

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