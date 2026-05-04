El Ejército de República Dominicana informó este domingo que sometió ante la justicia a 256 personas durante el primer cuatrimestre de 2026, a las que acusa de tráfico de indocumentados, contrabando y otros delitos.

Dijo que fueron apresadas durante operativos realizados en la zona fronteriza y distintos puntos del país.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

En ese mismo período, el organismo castrense reportó la detención de 57,454 extranjeros en condición migratoria irregular, quienes fueron entregados a la Dirección General de Migración, conforme a los procedimientos establecidos.

Incautan cigarrillos, vehículos y marihuana

En la misma nota, el Ejército indicó que en el mismo periodo se incautó de 4,638,100 unidades de cigarrillos introducidos ilegalmente al país, en operativos destinados a combatir este delito que impacta la economía nacional.

Asimismo, informó la ocupación de 583 libras de marihuana, como parte de las acciones conjuntas con otros organismos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

Durante los operativos también fueron retenidos 658 vehículos y 209 motocicletas, presuntamente utilizados en actividades ilícitas, además de 11 armas de fuego.