Fiscalía entrega pistolas, escopetas y otras armas de fuego a Interior y Policía

Las armas fueron incautadas por las autoridades mediante órdenes de decomiso. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía de María Trinidad Sánchez entregó 116 armas de fuego de distintos tipos y calibres al Ministerio de Interior y Policía, con la finalidad de prevenir el crimen y fortalecer la paz y la seguridad ciudadana.

A través de un comunicado de prensa, el órgano acusador indicó además que, con la entrega de las 82 pistolas, 23 revólveres, siete escopetas, dos fusiles, el igual número de rifles, busca consolidar la persecución de toda infracción como institución garante del Estado de derecho.

Según el procurador fiscal, Juan Mateo Ciprián, las 116 armas fueron incautadas mediante órdenes de decomiso derivadas de investigaciones criminales en la provincia María Trinidad Sánchez.

Colaboración interinstitucional para la seguridad ciudadana

El jurista también reconoció los aportes realizados por la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras agencias de seguridad para alcanzar estos resultados en favor de la seguridad ciudadana.

Mateo Ciprián hizo entrega de las armas en un acto al titular de la Dirección de Registro y Control de Porte y Tenencia de Armas del Ministerio de Interior y Policía, Juan Julián Ramírez.

En la actividad también participaron el director de la Dirección Regional de la Policía Nacional en María Trinidad Sánchez, el general Pablo Ortega Brito; el encargado de la División Provincial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor del Ejército Manuel de Jesús Peña, y Avelino Díaz, encargado de la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel).