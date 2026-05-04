Francia impone millonaria multa contra farmacéuticas por publicidad antiobesidad

La obesidad está considerada casi una epidemia y las farmacéuticas buscan soluciones y ganancias.

Las autoridades francesas anunciaron este lunes la imposición de una multa de 2 millones de euros (2.34 millones de dólares) contra los laboratorios farmacéuticos Novo Nordisk y Eli Lilly tras la difusión de publicidad sobre la obesidad.

La Agencia Nacional para la Seguridad de Medicamentos (ANSM), un organismo público encargado de evaluar los riesgos y la eficacia de estos productos en Francia, centró su decisión en la publicidad difundida entre el gran público en redes sociales, carteles, prensa, etc.

Estas campañas son "susceptibles de inducir a error al público en un contexto marcado por una fuerte mediatización y un uso indebido creciente de los análogos del GLP-1 (aGLP-1), especialmente con fines de pérdida de peso por motivos estéticos", subraya.

La autoridad sanitaria impuso una sanción global de más de 1.78 millones de euros a Novo Nordisk France, por los anuncios sobre sus medicamentos Saxenda y Wegovy, usados en el tratamiento de la obesidad.

La ANSM también sancionó a Eli Lilly France con 108,766 euros por una campaña que promovía ante el gran público su especialidad contra la obesidad Mounjaro.

Lo que dice la ley en Francia

La legislación francesa prohíbe la publicidad de medicamentos sujetos a prescripción médica obligatoria, recuerda el organismo.

Novo Nordisk France indicó a AFP que "rechaza firmemente" la decisión del organismo y que estudia recurrirla.

Por su parte, Eli Lilly France dijo tomar nota de la decisión y estimó que su campaña de sensibilización difundida en abril de 2025 era "conforme al marco aplicable a las comunicaciones relativas a la salud humana".

Una moda con riesgos

El uso de medicamentos para bajar de peso ha aumentado de forma notable en los últimos años, impulsado por su difusión en redes sociales, recomendaciones informales y la búsqueda de resultados rápidos.

Sin embargo, especialistas advierten que iniciar este tipo de tratamientos sin supervisión médica puede representar serios riesgos para la salud.