La Policía arrestó a 20 personas por incidentes en manifestación contra minería en San Juan

Cientos de personas se trasladaron hacia San Juan para manifestarse contra el proyecto minero. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que 20 personas fueron arrestadas ayer en San Juan de la Maguana, luego de los incidentes registrados en la manifestación contra la explotación minera.

La institución indicó que los arrestos se produjeron debido a la alteración de orden público durante la protesta, que concentró a cientos de personas que abogaban por la protección de los recursos naturales de la zona. No infirmó las identidades de los arrestados.

Previamente, la Policía Nacional había informado que durante la manifestación ocurrida la tarde del domingo, al menos tres agentes policiales, incluyendo dos mujeres y un capitán del Ejército de la República Dominicana, resultaron heridos por pedradas y otros objetos lanzados por personas del lado de la manifestación.

Según un comunicado de la institución, aunque la jornada inició y se desarrolló de manera pacífica, en su fase final un grupo de individuos lanzó piedras contra el personal de seguridad apostado en la zona para preservar el orden público, siendo las más afectadas las agentes femeninas.

Manuel Matos, agricultor y presidente del Movimiento Suroeste Unidos por el Agua y la Vida, atribuyó los hechos a "provocaciones de elementos desaprensivos".

"Los hechos ocurrieron al final de la manifestación, después de que habíamos concluido, por parte de algunos elementos desaprensivos. Nosotros lo condenamos", enfatizó.

Operativos de seguridad

La Policía Nacional informó que otras 15 personas fueron arrestadas en distintas provincias del país, como parte de operativos contra delitos como robos, microtráfico de drogas, porte ilegal de armas y estafa.

Detalló que en Santiago de los Caballeros fueron detenidas nueve personas vinculadas presuntamente a robos y asaltos. Además, indicó que se recuperaron motocicletas y otras pertenencias.

En La Romana, específicamente en la comunidad de Villa Hermosa, se reportaron arrestos relacionados con microtráfico de sustancias controladas, mientras que en Barahona fueron ocupadas drogas durante intervenciones policiales.

Asimismo, en Neyba, provincia Bahoruco, indicó que fue detenido un hombre por realizar disparos al aire con un arma de fuego ilegal.

Por su parte, en Moca, provincia Espaillat, las autoridades ejecutaron una orden de arresto por un caso de homicidio, mientras que en Laguna Salada, en Valverde, fue apresado un presunto implicado en la posesión de un arma de fuego reportada como robada.