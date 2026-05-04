La acumulación de desechos sólidos en el río Yaque del Norte se ha extendido hacia infraestructuras de riego en el sector La Otra Banda, luego de las recientes lluvias que incrementaron el caudal y arrastraron residuos desde distintas cañadas.

Los desperdicios, compuestos principalmente por plásticos, envases de un solo uso y otros materiales, sobrepasaron la compuerta principal del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y se desplazan actualmente por la segunda compuerta, ingresando al canal de riego Ulises Francisco Espaillat y al canal Monsieur Bogaert, ambos originados en ese punto.

Alonzo de la Rosa, residente en las proximidades, describió la situación en la zona.

"Puedo decirles que eso afecta a la salud. Yo vivo aquí frente a la compuerta y eso es como un vertedero. Cada vez que llueve, el río trae mucha basura. Los escombros están sobrepasados y eso viene de la parte alta del río", expresó.

En términos similares, Rafael Fernández, también morador del área, se refirió a las condiciones observadas.

"Hay mucha falta de autoridad. Es algo visible y aun así la gente no toma conciencia. Ese río da pena en la condición que está. La cantidad de plásticos es grande", indicó.

En la compuerta funciona una biobarda diseñada para retener residuos flotantes y facilitar su recolección y reciclaje.

Actualmente, dicha estructura no se encuentra operativa, lo que ha permitido una mayor acumulación de basura en la zona.

Efectos de los desechos en el afluente

De acuerdo con estudios ambientales, la presencia de plásticos en ríos provoca contaminación del agua, afectación a especies acuáticas y generación de microplásticos que eventualmente llegan al mar.

Además, el transporte de estos residuos hacia canales de riego puede impactar la calidad del agua utilizada en actividades agrícolas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-110821-am-c63d1824.jpeg La acumulación de basura contamina el agua del río. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/whatsapp-image-2026-05-04-at-110820-am-4ae2cfca.jpeg Tras las lluvias la basura se desborda y llega a los afluentes. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

En República Dominicana, la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos establece disposiciones para la gestión integral de desechos, incluyendo la reducción de plásticos de un solo uso y la correcta disposición de residuos.

Sin embargo, la acumulación observada en el Yaque del Norte evidencia desafíos en la implementación y control de estas medidas.

La situación se registra en un punto clave donde convergen el cauce del río y los sistemas de riego que abastecen zonas agrícolas del Cibao.