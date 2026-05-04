Policías pensionados denuncian no le pagaron el mes de abril

Los afectados aseguran que no recibieron el pago correspondiente al mes de abril y piden una respuesta de las autoridades ( DIARI LIBRE/ARCHIVO )

Una comisión de policías pensionados en febrero por el presidente Luis Abinader denunció este lunes que no han recibido el pago correspondiente al mes de abril.

"Cuando a nosotros nos pensionaron, nos explicaron muy claro que los dos primeros meses debe pagarlo la Policía y a partir de ahí Hacienda. Nos pagaron en marzo, pero sobre abril no nos dan respuestas, se quieren liquidar... nos quieren robar el mes de abril", denunció un coronel retirado que no quiso revelar su identidad.

De su lado, la exprimer teniente Ingrid Heredia, explicó que una comisión de los más de 550 pensionados fue el pasado viernes a la sede del cuerpo del orden, donde le dijeron que la entidad no era responsable de pagar el mes de abril, por lo que fueron remitidos al Comité de retiro de la Policía Nacional (Corepol).

"En Corepol lo que nos dijeron fue ellos iban a fijar una reunión a partir de esta semana a ver quién nos iba a pagar", agregó.

En tanto, el capitán retirado Danilo Suriel López solicitó la intervención del presidente Luis Abinader, para brindar solución a una problemática que está afectando a más de 550 policías pensionados.

Sin cobertura de Senasa

Varios de los exmiembros de la Policía también denunciaron que fueron dejados sin cobertura del Seguro Nacional de Salud (Senasa), a pesar de que viven la etapa de mayor vulnerabilidad por la que puede atravesar una persona.

"Yo tengo un hijo con condiciones especiales, debo darle terapia una vez a la semana, sin embargo, de manera abusiva nos quitaron la cobertura del Senasa hasta que Hacienda realice el primer pago", lamentó Ingrid Heredia.

Versión de la Policía

Diego Pesqueira, vocero de la Policía, en respuesta a Diario Libre dijo que se trata de un grupo de 48 policías pensionados que no completaron el proceso de inclusión en la nómina de Jubilaciones y Pensiones y que por esa razón no cobraron el pasado mes.

"Nosotros le pagamos hasta que están en la nómina nuestra, ya, después, cuando pasan a Jubilaciones y Pensiones no le corresponde a la Policía", declaró Pesqueira.