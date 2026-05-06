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Cambumbito se entrega
Cambumbito se entrega

Se entrega hombre luego de que la Policía matara a su supuesto cómplice en un homicidio

Wilson Gabriel Morel Peña acudió a la Policía Nacional acompañado de familiares y un representante de derechos humanos

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    Se entrega hombre luego de que la Policía matara a su supuesto cómplice en un homicidio
    Momento de la entrega a la Policía de Wilson Gabriel Morel Peña (a) "Cambumbito". (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó la noche de este miércoles que se entregó en el Palacio de la institución Wilson Gabriel Morel Peña (a) "Cambumbito", quien era buscado por su presunta vinculación en acciones delictivas junto a Andry Guzmán, quien fue abatido tras un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación en El Almirante, Santo Domingo Este.

    Conforme a una nota de prensa de la institución, el detenido se presentó en compañía de sus familiares y del presidente de la entidad Derechos Humanos Sin Rostro, Eugenio Torres, siendo recibido por el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira.

    Pesqueira indicó que al momento de su entrega se le garantizaron sus derechos fundamentales, conforme a lo establecido por la ley, y que será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

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    Supuesto cómplice 

    La Policía aseguró que "Cambumbito" era señalado como acompañante de Andry Guzmán, quien era buscado mediante orden de arresto por su presunta implicación en la muerte de Julio Antonio Abreu, ocurrida el pasado 14 de abril en el sector Ensanche Luperón, Distrito Nacional, además de ser vinculado a múltiples hechos delictivos en varios sectores del Gran Santo Domingo.

    • La institución del orden informó que continúan con las investigaciones del caso.
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