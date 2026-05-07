La Policía Nacional informó que investiga a un adolescente de 14 años con relación a la muerte del menor Raudier Steben Martínez Corporán, de 10 años, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en el arroyo de Reja, en Hato Dama, provincia San Cristóbal.

El menor había sido reportado desaparecido por su madre el día de ayer, por lo que miembros policiales iniciaron labores de búsqueda y entrevistas.

Personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de la Policía Científica realizaron los levantamientos correspondientes.

En la escena fueron colectadas varias prendas de vestir pertenecientes al menor fallecido, como parte del proceso investigativo.

Con el último que lo vieron

La Policía dijo que el adolescente investigado fue la última persona vista en compañía del fenecido menor. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, dijo que el adolescente vive en la zona donde fue encontrado el cuerpo de Raudier.

En tanto, se está a la espera de los resultados de la autopsia para establecer la causa de muerte.

El caso es investigado conforme a los protocolos correspondientes por las autoridades competentes de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.