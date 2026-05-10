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Enfrentamiento a tiros
Enfrentamiento a tiros

Fuerte enfrentamiento a tiros en el km 14 de la Duarte: matan un sargento de PN y dos "delincuentes"

Un video muestra el intenso tiroteo que se escenificó en el lugar

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    Fuerte enfrentamiento a tiros en el km 14 de la Duarte: matan un sargento de PN y dos delincuentes
    Captura del video del tiroteo en el km. 14 de la autopista Duarte. (FUENTE EXTERNA)

    Un enfrentamiento a tiros entre agentes policiales y presuntos delincuentes dejó como resultado un sargento de la Policía Nacional y dos hombres muertos durante un operativo realizado la madrugada de este domingo en el sector La Joya, kilómetro 14 de la Autopista Duarte, informó hoy la institución.

    Un video del tiroteo circula en las redes sociales.

    El agente fallecido fue identificado como el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien participaba en un operativo junto a miembros de la Subdirección Regional de Investigación, Policía Preventiva, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y unidades Lince, refirió la Policía en una nota de prensa.

    Agentes fueron atacados a tiros, dice PN

    Según el informe preliminar, las patrullas realizaban labores preventivas en la zona cuando fueron atacadas a tiros por Jorge Raylin, alias "el Menor", y Luis Javier Gregorio de la Cruz, alias "Patica" y "Flaco Gatillo".

    • La Policía informó que ambos hombres murieron durante el intercambio de disparos con los agentes.

    Un raso y un ciudadano herido

    En el hecho también resultó herido el raso Arturo Morillo Prinston, así como el ciudadano José Manuel Capellán Suárez, quienes reciben atenciones médicas.

    Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9 milímetros que portaban los fallecidos y que habrían sido utilizadas durante el enfrentamiento.

    La institución indicó además que un tercer implicado, identificado como "Riki", logró escapar y permanece prófugo. De acuerdo con las investigaciones, el hombre se encontraba evadido de un centro penitenciario donde cumplía condena por homicidio.

    Miembros de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias balísticas en la escena, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y localizar al prófugo.

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