Cuatro policías son investigados por la muerte de un teniente coronel retirado en La Ciénaga

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira. ( ARCHIVO/DL )

La Policía Nacional informó la noche de este lunes que cuatro agentes fueron remitidos ante el Ministerio Público del Distrito Nacional, uno de ellos en calidad de detenido, por su presunta vinculación con el incidente en que un teniente coronel retirado de la institución resultó muerto de un disparo.

El oficial que perdió la vida fue Carmelo Polanco, quien murió quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro donde fue llevado, conforme a un primer informe de la Policía. El hecho ocurrió la noche del domingo en el sector La Ciénaga, en Santo Domingo Oeste.

Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, explicó –a través de una nota de prensa- que los otros tres agentes puesto a disposición del Ministerio Público "permanecen bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes".

Pesqueira indicó que las investigaciones se realizan de manera conjunta con el Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Asimismo, reiteró que la institución mantiene una política de transparencia y respeto al debido proceso, por lo que se aplicarán las medidas legales que correspondan una vez concluyan las pesquisas.

La Policía Nacional lamentó el fallecimiento del oficial retirado y expresó solidaridad con sus familiares en este difícil momento.

Carmelo Polanco resultó impactado de un tiro durante una intervención policial en la referida zona. Las circunstancias están bajo investigación.

Los hechos, de acuerdo al informe preliminar

Un informe preliminar de la uniformada indica que el hecho ocurrió a las 9:50 de la noche del domingo, cuando el ahora occiso, junto a miembros de su familia, se encontraba celebrando el cumpleaños de un pariente en la calle Respaldo Clarín # 10 en La Ciénaga, cuando una patrulla policial se presentó al lugar realizando varios disparos, uno de los cuales lo impactó en la parte baja de la columna.

La unidad estaba integrada por agentes policiales a pie, motorizados y en una unidad móvil perteneciente al departamento C-2.

Fue en ese momento -conforme al informe preliminar- que su hijo, identificado como el raso Carlos Javier Polanco García, de la Dirección Antipandillas, procedió a acudir en auxilio de su padre y fue encañonado y desarmado por los miembros de la referida unidad. Le quitaron su arma de reglamento Marca Tauro 809 TGW75871 9MM 9MM, "sin que existiera agresión de su parte".

El oficial herido fue llevado al Hospital General de la Policía Nacional, donde falleció.