Graciela Abinader reflexiona sobre relaciones de pareja: "Ya no basta solo con proveer"

Graciela Abinader Arbaje, hija del presidente Luis Abinader y de la primera dama Raquel Arbaje, volvió a generar conversación este martes en redes sociales tras compartir una reflexión sobre las expectativas de las mujeres en las relaciones de pareja actuales, en la que planteó que no es que las mujeres exigen demasiado, como se dice, sino que lo hacen diferente.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, donde suele compartir contenido relacionado con lecturas, viajes y pensamientos personales, la joven expresó que muchas veces algunos hombres consideran "inalcanzables" las expectativas femeninas porque todavía limitan su valor dentro de una relación al aspecto económico.

"Siento a veces que los hombres que dicen que las mujeres hoy en día tienen unas expectativas inalcanzables, muchas veces están buscando una pareja que se sienta incompleta para ellos poder sentirse necesarios", expresó la joven.

Agregó que si lo único que un hombre tiene para agregar en una relación es proveer, "claro que te va a parecer imposible conectar con una mujer que ya se sienta completa sola".

En su mensaje, la joven sostuvo que las mujeres de hoy buscan vínculos construidos desde la admiración, la estabilidad emocional y la paz, más que desde la dependencia económica. A su juicio, esto no representa exigencias más altas, sino una transformación en la manera de relacionarse.

"La idea de una relación sana nunca debe ser llenar vacíos internos, sino complementarse. Por ende, no es que las mujeres están pidiendo demasiado, sino que están pidiendo diferente. Y ya no basta con solamente proveer", expresó.

Feminismo en las relaciones actuales

También afirmó que un hombre seguro de sí mismo "no le teme a una mujer completa, la busca", al considerar que las relaciones sanas deben basarse en el complemento mutuo y no en llenar vacíos personales.

La joven atribuyó parte de ese cambio social al feminismo, al decir que "por más que se critique el feminismo, gran parte de este avance nace de ahí".

Prosiguió: "El feminismo no solo creó mujeres más independientes, más completas, que pudieron encontrar su identidad y su enfoque fuera de lo que tradicionalmente se esperaba de ellas, sino que por eso mismo creó relaciones más sanas, en las que las mujeres buscaban a alguien no necesariamente por sus vacíos o porque no conocían quiénes eran, sino por lo que les complementaba y lo que les podía agregar".

"Las mujeres hoy en día tenemos más oportunidades para desarrollarnos profesionalmente. Nos tuvimos que trabajar y tratar de encontrar valor fuera de lo que tradicionalmente se esperaba de nosotras", señaló.