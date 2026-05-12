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Carreras clandestinas
Carreras clandestinas

Policía arresta a dos hombres que realizaban carreras clandestinas en la avenida Jacobo Majluta

La institución del orden reiteró que la medida forma parte de las labores preventivas y de inteligencia dirigidas a combatir este tipo de actividades ilegales

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    Policía arresta a dos hombres que realizaban carreras clandestinas en la avenida Jacobo Majluta
    La Policía ocupó un arma a uno de los involucrados en la carrera clandestina en la avenida Jacobo Majluta en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este martes que arrestó a dos hombres que realizaban carreras clandestinas a bordo de un vehículo en la avenida Jacobo Majluta.

    De acuerdo con una nota de prensa, los detenidos se desplazaban a alta velocidad y con el mofle alterado en una yipeta marca Mercedes-Benz, color blanco.

    • Señala que, durante las maniobras, se generó contaminación sónica, situación que provocó intranquilidad entre los residentes de la zona.

    La institución no reveló la identidad de los involucrados, quienes fueron trasladados al destacamento policial para fines de investigación.

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    Infografía
    Yipeta retenida por agentes. (FUENTE EXTERNA)
    • Además, durante el operativo, los agentes retuvieron la yipeta utilizada para la carrera.

    La institución del orden reiteró que la medida forma parte de las labores preventivas y de inteligencia dirigidas a combatir este tipo de actividades ilegales, que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones.

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