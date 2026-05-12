Policía arresta a dos hombres que realizaban carreras clandestinas en la avenida Jacobo Majluta

La Policía ocupó un arma a uno de los involucrados en la carrera clandestina en la avenida Jacobo Majluta en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que arrestó a dos hombres que realizaban carreras clandestinas a bordo de un vehículo en la avenida Jacobo Majluta.

De acuerdo con una nota de prensa, los detenidos se desplazaban a alta velocidad y con el mofle alterado en una yipeta marca Mercedes-Benz, color blanco.

Señala que, durante las maniobras, se generó contaminación sónica, situación que provocó intranquilidad entre los residentes de la zona.

La institución no reveló la identidad de los involucrados, quienes fueron trasladados al destacamento policial para fines de investigación.

Retienen yipeta y ocupan armas

Las autoridades indicaron que a uno de los apresados le ocuparon una pistola marca Bersa, calibre 9 milímetros, serie No. 499106, la cual se encuentra bajo verificación, conforme a los protocolos correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-12-at-223355-1-8a7bb569.jpeg Yipeta retenida por agentes. (FUENTE EXTERNA)

Además, durante el operativo, los agentes retuvieron la yipeta utilizada para la carrera.

La institución del orden reiteró que la medida forma parte de las labores preventivas y de inteligencia dirigidas a combatir este tipo de actividades ilegales, que ponen en riesgo la vida de conductores y peatones.

Te puede interesar Policía Nacional arresta hombre por asalto contra cuatro mujeres en un apartamento