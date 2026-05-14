Muere el destacado arquitecto José Antonio "Tony" Caro Ginebra

Falleció a los 85 años el arquitecto José Antonio "Tony" Caro Ginebra, una de las figuras vinculadas al desarrollo de la arquitectura moderna y el urbanismo en República Dominicana. Nacido el 17 de septiembre de 1940, desarrolló una trayectoria ligada al diseño arquitectónico, la construcción y la docencia universitaria. Murió a causa de un infarto, según informaron allegados a Diario Libre.

Hijo del arquitecto José Antonio Caro Álvarez, Tony Caro se integró desde temprano a la oficina fundada por su padre, una de las más influyentes del país durante el auge de la arquitectura moderna dominicana. Su formación estuvo marcada por influencias funcionalistas y por la corriente modernista internacional.

A finales de los años sesenta, junto a su hermano Danilo Caro Ginebra y Jaime Batlle, participó en el desarrollo de la firma Ingeniería y Arquitectura Dominicana (IA), evolución de J. A. Caro Álvarez y Asociados y más adelante Caralva, actualmente dirigida por Juan Cristóbal Caro Gómez.

Legado

En una entrevista concedida al arquitecto Gustavo Luis Moré para la revista AAA, Tony Caro destacó la importancia de los proyectos desarrollados por la oficina de su padre durante las décadas de 1960 y 1970, período en que se consolidaron emblemáticas obras públicas y privadas vinculadas al proceso de modernización urbana del país.

Entre las obras asociadas a la firma figuran edificaciones del complejo de la Plaza de la Cultura, así como proyectos institucionales, deportivos, hoteleros y residenciales que marcaron una etapa significativa de la arquitectura contemporánea dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/imagecontent847014520170708160332-focus-0-0-896-504-b495dec3.jpg Edificio del Museo del Hombre Dominicano, ubicado en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo, una de las obras en las que trabajó Tony Caro. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/mota-image03-tif1646450920210524182814-focus-0-0-896-504-bddb70d6.jpg Tony Caro participó en el diseño de Altos de Chavón, en La Romana, junto al arquitecto italiano Roberto Coppa. (THIAGO DA CUNHA) ‹ >

La firma también participó en proyectos como el Banco Central, el edificio de la Secretaría de Educación, el Estadio Olímpico, el Hotel Macorix en San Pedro de Macorís y desarrollos turísticos y residenciales. Tony fue quien diseñó Altos de Chavón junto al arquitecto italiano Roberto Coppa.

Entre otras obras desarrolladas por la oficina destacan el Edificio Casa Haché, diseñado junto a Gay Vega y Manuel "Tín" Pichardo; el Centro de Convenciones de Casa de Campo y el club Casa de España en el malecón de Santo Domingo.

"También construimos casi todos los bancos del país", expresó Caro durante la entrevista, al tiempo que recordó que también crearon empresas paralelas en el sector de la construcción como Pinturas Popular y Aluminios Dominicanos.

Además de su legado arquitectónico y académico, Caro fue accionista fundador del Grupo BHD y miembro de los consejos de administración del Centro Financiero BHD y del Banco BHD.

Vínculos con la Unphu

Tony Caro tuvo una participación importante en los inicios de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), colaborando en la elaboración de su estructura curricular junto a Pedro Alfonzo, Cuquito Armenteros, Jochy Veras y Donald Barbel. Mantuvo durante décadas estrechos vínculos académicos y profesionales con la institución.

Familiares y honras fúnebres

Le sobreviven su esposa Rosalía Gómez de Caro; sus hijos José y Cristiane, Gia y Pedro, Juan y Francesca; así como sus nietos Pedro Antonio, Cristiane Marie, Matías, Marcos, José Antonio, Juan Pablo, Claudina, Lucía, Tomás, Javier, Carolina y Rodrigo. Además, sus hermanos Danilo Caro y Susana Messina de Caro; y Lorraine Caro Ginebra.

Sus restos serán expuestos este viernes 15 de mayo de 2026 en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, a partir de las 2:00 de la tarde. El sepelio se realizará el sábado 16 de mayo en el cementerio Puerta del Cielo.

La familia informó que, en lugar de flores, quienes deseen expresar sus condolencias pueden realizar donaciones a la Fundación Heart Care Dominicana Inc.