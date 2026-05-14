El nuevo pasaporte electrónico incluye un seguro de repatriación

En enero de 2026 la Dirección General de Pasaportes inició la implementación del nuevo pasaporte electrónico durante un acto celebrado en su nueva sede central. ( ARCHIVO )

El nuevo pasaporte electrónico dominicano incluye un seguro de repatriación de hasta 9,000 dólares para cubrir los gastos de traslado al país en caso de fallecimiento del titular en el extranjero, según informaciones de la Dirección General de Pasaportes (DGP).

De acuerdo con la institución, la cobertura no representará un costo adicional para los ciudadanos al momento de solicitar el documento.

Además del seguro de repatriación, el pasaporte electrónico contará con un servicio opcional de courier para la entrega del documento sin tener que asistir físicamente a la sede central.

La disposición forma parte de la implementación del nuevo pasaporte electrónico, el cual incorpora tecnología biométrica y más de 130 medidas de seguridad, incluyendo un chip con datos biométricos, tintas invisibles y microtextos, con el objetivo de fortalecer la autenticidad del documento y reducir el riesgo de falsificación.

Según las informaciones ofrecidas por la entidad, el beneficio aplicará a los titulares de pasaportes electrónicos vigentes y busca aliviar la carga económica que enfrentan muchas familias dominicanas ante una eventual repatriación desde el exterior.

El nuevo pasaporte

Es un pasaporte biométrico, con un chip electrónico integrado que almacena información del titular y que permite su verificación automática en sistemas migratorios modernos.

Está alineado con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes, lo que permite a otros países confirmar en segundos si el documento es auténtico.

En términos prácticos: menos inspección manual, más validación digital y menos margen para falsificación.

Durante un período indefinido ambos pasaportes coexistirán:

El pasaporte mecánico seguirá siendo válido hasta su vencimiento.

El pasaporte electrónico se irá imponiendo progresivamente.

se irá imponiendo progresivamente. No hay obligación de cambiarlo de inmediato si el pasaporte actual aún está vigente.

¿Cuánto cuesta y qué cambia en el precio?

El nuevo pasaporte electrónico cuesta 6,700 pesos y tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores.

Eso implica un aumento de 1,050 pesos respecto a la tarifa anterior de VIP a 10 años; pero un incremento de 5,050 sobre el valor normal y de 4,100 pesos sobre la tarifa VIP.

El alza no está vinculada solo al documento físico, sino a la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad internacional y los nuevos servicios asociados, informaron las autoridades.