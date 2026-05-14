Se entrega hombre acusado de delitos de alta tecnología en perjuicio de entidades financieras

Laureano Marte, acusado de delitos de alta tecnología se entregó este jueves a las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la noche de este jueves que se entregó un hombre acusado de integrar una estructura cibercriminal que afectaba entidades financieras nacionales e internacionales.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el presunto implicado en delitos de alta tecnología, Francis Mishael Laureano Marte, acudió a la sede policial en compañía de sus abogados, Franklin Monegro y Ana Natacha Díaz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-193916-4ea5385e.jpeg Acusado,Laureano Marte, junto al coronel Diego Pesqueira y sus representantes legales, Franklin Monegro y Ana Natacha Díaz. (FUENTE EXTERNA)

Laureano Marte era buscado por agentes policiales por supuestamente afectar entidades mediante la creación de perfiles fraudulentos, reclutamiento de beneficiarios o "mulas", usurpación de identidad de clientes, transferencias ilícitas y obtención ilegal de fondos.

El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, garantizó el respeto de los derechos fundamentales del acusado, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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Arrestos por delitos de alta tecnología

Este jueves, durante operativos realizados en distintas provincias del país, seis personas fueron arrestadas por la Dirección de la Policía Cibernética (Dicat) por su presunta implicación en fraude electrónico, acceso ilícito a sistemas, transferencias fraudulentas, phishing y extorsión a través de plataformas digitales.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Sayo Laurent, Wenmin Elis Mateo Céspedes, Keisy Celine Reyes Carbajal, Pascual Adriano Olivo Ventura, Starlyn La Paix Cordero y Luis Antonio Martínez Guzmán.

Las autoridades estiman que algunas de las operaciones ilícitas superan los 800,000 pesos.

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