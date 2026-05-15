Un hombre que permaneció atrincherado este viernes por más de tres horas en una de las vigas del puente Juan Pablo Duarte bajó de la estructura por la parte de la zona comúnmente llamada "cabecera".

Al lanzarse a un techado cercano al puente, el hombre, identificado solo como José Luis, aseguró que decidió huir tras ser perseguido por agentes. Sin embargo, afirmó que tomó la decisión de bajar porque uno de los comandantes le garantizó su seguridad.

De acuerdo con informaciones preliminares, José Luis era perseguido por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Presuntamente, está implicado en acusaciones de robo.

De acuerdo con Juan Tavares, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, a las tres de la tarde recibieron un llamado de rescate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-61527-pm-760cb6f9.jpeg De acuerdo con informaciones preliminares, José era perseguido por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Acciones de las autoridades y respuesta al incidente

"Eran casi las tres y fuimos notificados por el Sistema Nacional de Emergencias (911) de un evento. Especificaron que era un intento de suicidio. Entonces, al llegar al puente, nos encontramos con que realmente la situación se trataba de que el hombre estaba huyendo de la Policía. Parece que estaban detrás de él y, para no dejarse atrapar, decidió bajar por el puente Duarte y se entró debajo", dijo Tavares.

El coronel detalló que los miembros de la institución permanecían desde hacía tres horas en labores de rescate.

José Luis fue trasladado por unidades del Sistema Nacional de Emergencias para fines de atención médica.

Durante su salida de la cabecera del puente, testigos aplaudieron que bajara voluntariamente de la estructura.

Por el hecho, en la vía del puente Juan Pablo Duarte se registró un largo taponamiento.

En el lugar del suceso se encontraban miembros de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), entre otros.

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