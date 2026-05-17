Policía dispersa manifestación a favor de proyecto de reciclaje en La Cuaba

Durante la manifestación, agentes policiales bloquearon los accesos hacia La Cuaba. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional dispersaron con bombas lacrimógenas a d ecenas de comunitarios que realizaron este domingo una marcha en respaldo a la instalación de un proyecto de relleno sanitario y planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos en el sector El Aguacate, en el municipio Pedro Brand, generando momentos de tensión en la zona.

La movilización recorrió parte de la circunvalación de Santo Domingo con el propósito de avanzar desde la entrada de La Cuaba hasta las inmediaciones donde estaría ubicado el proyecto. Los organizadores mostraron los documentos que evidenciaban que la actividad contaba con permisos emitidos por el Ministerio de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Alcaldía de Pedro Brand.

Durante la manifestación, agentes policiales bloquearon los accesos hacia La Cuaba y utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes, quienes posteriormente se desplazaron hacia la autopista Duarte, donde permanecieron por varios minutos.

Los comunitarios, pertenecientes a distintas comunidades de Pedro Brand, afirmaron que la protesta se desarrollaba de manera pacífica y que buscaban expresar su respaldo al proyecto, al considerar que representaría oportunidades de empleo e inversión para el municipio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-17-at-122550-pm-74b4e7e2.jpeg Participantes en la actividad en favor de la instalación de la planta de reciclaje en Pedro Brand. (FUENTE EXTERNA)

Algunos participantes diferenciaron la iniciativa de un vertedero tradicional, señalando que se trata de una planta moderna de reciclaje y valorización de residuos sólidos.

"Nosotros no aceptamos un vertedero, pero sí aceptamos una planta de reciclaje, que es muy diferente a un vertedero", expresó Alex Reyes, residente de El Limón.

Otros manifestantes también cuestionaron la intervención policial y señalaron que quienes se oponen al proyecto han podido manifestarse anteriormente sin incidentes.

"Nos están tirando bombas lacrimógenas porque estamos apoyando la planta recicladora y la necesitamos la planta. Nosotros estamos en calma. Eso que está haciendo la policía está mal", dijo Juan Pablo Cayén, residente en el municipio.

"Siempre a favor, siempre a favor por los empleos. Porque no hay empleos porque los menores lo que quieren es hacer lo malo. Y esa planta va a traer muchos empleos a la comunidad. Soy nacido y criado de aquí", expresó Jordany Javier, citado en nota de prensa.

Hasta el momento, las autoridades no habían ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido durante la movilización.

Otra marcha La situación ocurrió el mismo día en que otro grupo de comunitarios realizó una marcha en rechazo al proyecto privado que busca instalar una planta de revalorización de residuos sólidos en el distrito de La Cuaba, por considerar que se convertirá en un "vertedero a cielo abierto".