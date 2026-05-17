Policía dispersa manifestación a favor de proyecto de reciclaje en Pedro Brand

Durante la manifestación, agentes policiales bloquearon los accesos hacia La Cuaba. ( FUENTE EXTERNA )

Decenas de comunitarios realizaron este domingo una marcha en respaldo a la instalación de un proyecto de relleno sanitario y planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos en el sector El Aguacate, en el municipio Pedro Brand, actividad que terminó con la intervención de agentes de la Policía Nacional y momentos de tensión en la zona.

La movilización recorrió parte de la circunvalación de Santo Domingo con el propósito de avanzar desde la entrada de La Cuaba hasta las inmediaciones donde estaría ubicado el proyecto. Según los organizadores, la actividad contaba con permisos emitidos por el Ministerio de Interior y Policía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Alcaldía de Pedro Brand.

Durante la manifestación, agentes policiales bloquearon los accesos hacia La Cuaba y utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes, quienes posteriormente se desplazaron hacia la autopista Duarte, donde permanecieron por varios minutos.

Los comunitarios afirmaron que la protesta se desarrollaba de manera pacífica y que buscaban expresar su respaldo al proyecto, al considerar que representaría oportunidades de empleo e inversión para el municipio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-17-at-122550-pm-74b4e7e2.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Algunos participantes diferenciaron la iniciativa de un vertedero tradicional, señalando que se trata de una planta moderna de reciclaje y valorización de residuos sólidos.

"Nosotros no aceptamos un vertedero, pero sí aceptamos una planta de reciclaje", expresó Alex Reyes, residente de El Limón.

Otros manifestantes también cuestionaron la intervención policial y señalaron que quienes se oponen al proyecto han podido manifestarse anteriormente sin incidentes.

Hasta el momento, las autoridades no habían ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido durante la movilización.