Una señora de avanzada edad fue encontrada desorientada en la intersección de la avenida Francia esquina Rosa Duarte, frente al Laboratorio Referencia, en el sector Don Bosco, del Distrito Nacional.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar inmediatamente después de ser notificados de la situación, brindándole asistencia y acompañamiento mientras se realizan esfuerzos para localizar a sus familiares.

La ciudadana no recuerda su nombre ni la dirección de su residencia, por lo que la Policía Nacional solicita la colaboración de la población para ayudar a identificarla y facilitar su reencuentro con sus seres queridos.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse al número 809-682-2151.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a compartir la información, a fin de contribuir con la pronta localización de sus familiares.