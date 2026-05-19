BHD destaca apoyo de autoridades en investigación por fraude de RD$200 millones

El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la rapidez y el profesionalismo mostrados en las investigaciones relacionadas con un esquema de acreditaciones irregulares que provocó pérdidas superiores a los RD$200 millones en perjuicio de la entidad financiera.

El caso salió a la luz luego de una investigación interna iniciada por el banco en marzo pasado, tras detectar movimientos irregulares en varias cuentas. Como resultado, un empleado fue despedido y posteriormente sometido a la justicia, acusado de realizar acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales.

Según explicó la entidad, el exempleado utilizaba su posición dentro del banco para procesar acreditaciones irregulares que permitían transferir fondos a cuentas de personas externas a la institución. Estas personas también fueron sometidas ante la justicia por presuntamente recibir y beneficiarse de los recursos obtenidos de manera ilícita.

La denuncia formal fue depositada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, mientras que la Superintendencia de Bancos fue notificada tan pronto se detectó la irregularidad.

"El BHD se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso", expresó la entidad en un comunicado.

"Depósitos a clientes están intactos"

El banco aseguró que las pérdidas económicas fueron asumidas por la propia institución y que los depósitos de los clientes "están intactos y nunca fueron tocados".

Asimismo, indicó que el monto involucrado representa "una fracción mínima" de las utilidades anuales del banco, aunque reiteró que se trata de una conducta grave e inadmisible dentro de una organización que basa sus operaciones en la ética y la transparencia.

BHD reafirmó además su política de cero tolerancia frente a cualquier acción que comprometa la confianza de sus clientes y los valores institucionales.

Involucrados El Ministerio Público arrestó y someterá ante la justicia este martes a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra un banco, a la que habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones.La pasada semana fueron arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.