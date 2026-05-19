Policía amplía investigaciones por muerte de mujer hallada en vivienda del sector 24 de Abril

Jhorgely Reynoso Montero, fue hallada muerta en su casa en Las Cañitas, en El Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó hoy que, en coordinación con el Ministerio Público, continúa ampliando las investigaciones en torno a la muerte de Jhorgely Reynoso Montero, quien fue hallada muerta el pasado viernes en su residencia del barrio Las Cañitas, en el Distrito Nacional.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó a Diario Libre que las autoridades se mantienen a la espera de los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realizará el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con el objetivo de establecer científicamente la causa de muerte.

“Se están ampliando las investigaciones y se esperan los resultados del Inacif y de los análisis toxicológicos para poder establecer de una manera científica la causa de muerte”, expresó Pesqueira.

El portavoz policial indicó que, de manera preliminar, en la vivienda no fueron encontrados signos de violencia ni evidencias de desorden o forcejeo.

“La casa estaba cerrada cuando se hizo el levantamiento, por la parte de adentro, y no hay rastro de violencia dentro de la casa”, afirmó.

Ocho personas entrevistadas

Pesqueira explicó, además, que varias personas han sido entrevistadas durante el proceso investigativo, incluyendo a la pareja de la fallecida, mientras también se realizan levantamientos de cámaras de vigilancia para establecer los movimientos previos al hecho.

“Se han investigado ocho personas, incluyendo a la pareja de ella. Se hacen levantamientos de cámaras para establecer a qué hora salió el muchacho de la casa”, sostuvo.

La Policía reiteró que no puede emitir conclusiones hasta tanto concluyan las investigaciones y el Ministerio Público determine los pasos correspondientes en el caso.