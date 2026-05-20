Arrestan a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor de 12 años en Guaricano

La Policía señaló que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que arrestó a un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 12 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector Guaricano, municipio Santo Domingo Norte.

El detenido fue identificado como Jesús Manuel Santos Puello, quien era buscado mediante la orden de arresto No. RAJ-2026-05776.

Cargos legales y proceso judicial

De acuerdo con una nota de prensa de la institución policial, el imputado es investigado por presunta violación al artículo 396 de la Ley 136-03 sobre Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que sanciona el abuso físico, sexual y psicológico contra menores de edad.

Asimismo, las autoridades indicaron que también habría infringido el artículo 355 del Código Penal Dominicano, relacionado con la sustracción o extracción de menores.

La Policía Nacional señaló que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.

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