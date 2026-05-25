Santiago inicia emisión del pasaporte electrónico en Punto GOB

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibe una de las primeras libretas del nuevo pasaporte electrónico durante el acto de lanzamiento en el Punto GOB de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Pasaportes dejó en funcionamiento este lunes el servicio de pasaporte electrónico en el Punto GOB de Santiago.

Durante el acto, el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, explicó que la incorporación de Santiago y San Francisco de Macorís permitirá ampliar la cobertura del documento en la zona norte del país.

El funcionario destacó que el nuevo pasaporte incorpora más de 130 medidas de seguridad, incluyendo una hoja de policarbonato grabada a láser y un chip integrado que almacena la identidad del portador, lo que contribuye a evitar la usurpación de identidad y la trata de personas.

"El pasaporte electrónico agiliza los pasos fronterizos y fortalece la seguridad del ciudadano en materia de identidad", expresó el funcionario.

Indicó además que el tiempo de entrega del documento fue reducido de seis días a 72 horas.

Agregó que ahora los usuarios tendrán disponible un sistema de courier para recibir el pasaporte en sucursales autorizadas.

El director de Pasaportes explicó que los ciudadanos que posean el nuevo documento también podrán acceder a un servicio de asistencia para repatriación de cadáveres en caso de fallecimiento de dominicanos en el exterior.

Ramírez señaló que el pasaporte mecánico continuará vigente hasta su fecha de vencimiento.

Sostuvo que el proceso ya inició en Santiago, San Francisco de Macorís y distintos puntos del Gran Santo Domingo.

Servicio será ampliado a otras provincias

Anunció que en las próximas semanas será extendido a provincias como San Cristóbal, Higüey y Azua. Asimismo, adelantó que entre agosto y septiembre el servicio será habilitado en ciudades del exterior como Nueva York, Boston, Nueva Jersey, Madrid, Barcelona y Sevilla.

De su lado, el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), Edgar Batista, afirmó que la puesta en funcionamiento del pasaporte electrónico representa un avance en la transformación digital de los servicios públicos.

"El país se coloca a la vanguardia en Latinoamérica y el Caribe con este pasaporte electrónico", manifestó.

Durante el acto de lanzamiento fueron entregadas las primeras libretas de pasaporte electrónico al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, y a la gobernadora provincial, Rosa Santos.