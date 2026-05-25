Se entrega presunto implicado en caso de hombre hallado calcinado en Juan Dolio

Maicol Miguel Pantaleón, alias "la Fuga" (derecha) se entregó a la Policía a través de Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, por su presunta vinculación a la muerte de un hombre en Juan Dolio.

La Policía Nacional informó este lunes que se entregó un hombre señalado por su presunta participación en el rapto y asesinato de Jesús Rodríguez, alias "el Gordo", cuyo cadáver fue hallado calcinado dentro de un vehículo en Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís.

El detenido es Maicol Miguel Pantaleón, alias "la Fuga", de 30 años, quien era buscado por su supuesta vinculación al crimen. Fue entregado por Virgilio Alcántara, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, junto a familiares del acusado y miembros de esa entidad.

Pantaleón fue recibido en la sede policial por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien garantizó el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales del detenido durante el desarrollo de las investigaciones.

La Policía recordó que el pasado sábado también se entregó Wander Erickson Soriano, alias "Campe", requerido por el mismo hecho.

Supuestos vínculos con el microtráfico

El caso salió a la luz luego de que el cuerpo de Rolando de Jesús Rodríguez, de 33 años y conocido como "el Gordo", fuera encontrado calcinado dentro de un automóvil Daihatsu Mira gris, incendiado en una zona boscosa cercana al residencial Guavaberry, en Juan Dolio.

De acuerdo con el informe policial, Rodríguez había sido secuestrado el pasado 21 de mayo en el sector Barrio Alto de Chavón, en Boca Chica, durante un tiroteo registrado en esa comunidad.

Las investigaciones policiales apuntan a que el crimen estaría relacionado con disputas por el control de puntos de venta de drogas en la zona y a una presunta estructura de microtráfico conocida como "Los Sanjuaneros".