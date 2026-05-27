La Policía anuncia que desmantela banda vinculada a asalto en Guachupita

Afiche de la Policía sobre el hecho. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles el desmantelamiento de una supuesta banda dedicada a cometer asaltos a mano armada en sectores del Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo, cuyos integrantes estarían implicados en un violento atraco ocurrido en Guachupita, donde un ciudadano resultó herido de bala.

Los apresados fueron identificados como Brady Mejía, alias "el Deportado", y Robert Yeral Ureña Méndez, conocido como "Robin Gánster", quienes fueron sometidos a la justicia señalados como participantes directos en el hecho ocurrido en la calle La Palma esquina La Fuente, próximo a un billar del sector.

De acuerdo con las investigaciones, durante el asalto varias personas fueron despojadas de sus pertenencias, mientras que el ciudadano Saba Cristiano Rodríguez Núñez sufrió una herida de bala.

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La institución indicó -en una nota de prensa- que mediante el análisis de cámaras de videovigilancia fue identificado el vehículo utilizado en el atraco, una yipeta Honda CR-V gris, placa G401829, localizada posteriormente en el municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal.

Otros detenidos

Durante los operativos también fueron detenidos para fines de investigación Andy Peña Batista, señalado como la persona que alquiló el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes, y Ángel Chamell Germán, alias "Melada".

Según el informe policial, Brady Mejía admitió haber participado como chofer durante la acción delictiva, mientras que Ureña Méndez confesó haber recibido dinero proveniente de los objetos robados.

La Policía informó, además, que mantiene activa la búsqueda de José Armando Piña Infante, alias "el Calvo" y/o "el Gatillero", así como de otros hombres identificados únicamente como "Dowba" y "Pamblock", a quienes considera armados y peligrosos.

Como parte de las evidencias ocupadas, las autoridades dijeron haber confiscado un revólver calibre .38 y un chaleco antibalas.

La institución reiteró su compromiso de enfrentar las acciones delictivas y exhortó a los prófugos a entregarse por la vía correspondiente.