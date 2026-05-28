Jefe del Ejército recorre puestos militares en la Línea Noroeste y valora trabajo de soldados

Durante la jornada, el alto oficial visitó más de 15 puestos de chequeo distribuidos en las provincias Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El jefe del Ejército de República Dominicana, mayor general Camino Pérez, realizó este jueves un recorrido por distintos puntos de chequeo militar ubicados en la Línea Noroeste, como parte de las labores de supervisión y fortalecimiento de la seguridad en la zona fronteriza.

Durante la jornada, el alto oficial visitó más de 15 puestos de chequeo distribuidos en las provincias Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, muchos de los cuales están siendo remozados en su totalidad para mejorar las condiciones de trabajo de los militares y ofrecer una respuesta más efectiva en las labores de vigilancia y control.

El recorrido forma parte de los esfuerzos institucionales del Ejército para reforzar la presencia militar en zonas estratégicas, especialmente en áreas donde se mantiene una vigilancia permanente ante el flujo migratorio irregular y otras situaciones vinculadas a la seguridad fronteriza.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, Pérez también se refirió a los recientes apresamientos de decenas de nacionales haitianos en condición migratoria irregular, quienes han sido interceptados mediante el uso de drones y el trabajo del equipo de inteligencia G-2 del Ejército.

Estas acciones, según las autoridades militares, buscan fortalecer los controles en la frontera y apoyar el trabajo que realizan los soldados destacados en los diferentes puntos de chequeo de la región.

Encuentro entre autoridades militares y civiles

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/reunion-5c1d8368.jpg El mayor general Camino Pérez se reunió también con el senador de Montecristi Bernardo Alemán, durante visita previo a un recorrido. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de su agenda, el jefe de Estado Mayor del Ejército realizó además una visita de cortesía al senador Bernardo Alemán, en un encuentro marcado por la cordialidad, el respeto institucional y el fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades civiles y militares.

Durante la visita, conversaron sobre temas de interés para el desarrollo, la seguridad y el bienestar de la provincia y del país.

El senador Bernardo Alemán agradeció el gesto del alto oficial y destacó la importancia de mantener una comunicación cercana entre las instituciones del Estado, a fin de continuar trabajando de manera coordinada en favor de la ciudadanía.

La presencia del mayor general Camino Pérez en la Línea Noroeste fue valorada como una señal de seguimiento directo a las necesidades de los militares en servicio, así como al compromiso de reforzar la seguridad en una de las zonas más sensibles del territorio nacional.