Hotel Escuela Guarocuya del Infotep estará listo a finales de julio
El presidente Luis Abinader supervisó el avance de la obra junto a la titular de la institución, Maira Morla
La readecuación del Hotel Escuela Guarocuya, del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), en Barahona, estará terminada para el 30 de julio.
La academia contará con espacios para desarrollar programas especializados en hotelería, gastronomía, turismo, idiomas, informática, emprendimiento y gestión de servicios turísticos.
- La información fue ofrecida durante una visita de supervisión encabezada por el presidente Luis Abinader y la directora general del Infotep, Maira Morla.
Durante el recorrido, de unos diez minutos, las autoridades observaron los planos del recinto y constataron los avances de la construcción.
El mandatario mostró especial interés en revisar el área del muelle que, aunque formará parte de la estructura, todavía no ha entrado en fase de licitación.
La estructura
La escuela hotel contará con 31 habitaciones, una suite presidencial, salones de eventos, áreas de recepción y lobby, así como espacios recreativos que incluyen una piscina panorámica, terraza con vista a la bahía de Barahona y áreas de paisajismo diseñadas para integrarse armónicamente con el entorno costero.
- Además, dispondrá de talleres equipados de recepción hotelera, gastronomía, bar y restaurante, informática, idiomas y servicio de habitaciones.
La sede tendrá capacidad para atender a 432 participantes en áreas como recepción hotelera, atención al huésped, operación hotelera, gastronomía nacional e internacional, repostería, bartender, coctelería, guía turístico, emprendimiento y administración de servicios turísticos.
Según lo informado, la remodelación conserva los elementos arquitectónicos más representativos del antiguo Hotel Guarocuya, integrando su valor histórico con instalaciones contemporáneas y funcionales para convertirlo en un referente de la formación técnico-profesional y del desarrollo turístico sostenible del sur del país.
Más de 41,000 formados
En Barahona, el Infotep ha formado a 41,379 personas entre agosto de 2020 y mayo de 2026 en los sectores de turismo, salud, comercio y servicios, construcción y agricultura.
- Encuentro con el obispo de la Diócesis de Barahona
Luego de retirarse del hotel, el mandatario continuó su agenda de trabajo en Barahona con un encuentro con el obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas.
Durante alrededor de una hora y media, Abinader se reunió con el sacerdote, con quien conversó sobre distintos temas de interés para la provincia y el bienestar de sus comunidades.
El encuentro fue privado y la prensa no tuvo acceso.