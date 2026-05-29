Hotel Escuela Guarocuya del Infotep estará listo a finales de julio

El presidente de la República, Luis Abinader, supervisa avances de la obra Hotel Escuela Guarocuya en Barahona junto a la directora general del Infotep, Maira Morla. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La readecuación del Hotel Escuela Guarocuya, del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), en Barahona, estará terminada para el 30 de julio.

La academia contará con espacios para desarrollar programas especializados en hotelería, gastronomía, turismo, idiomas, informática, emprendimiento y gestión de servicios turísticos.

La información fue ofrecida durante una visita de supervisión encabezada por el presidente Luis Abinader y la directora general del Infotep, Maira Morla.

Durante el recorrido, de unos diez minutos, las autoridades observaron los planos del recinto y constataron los avances de la construcción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-175804-1-94dee293.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader en supervisión de obras. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

El mandatario mostró especial interés en revisar el área del muelle que, aunque formará parte de la estructura, todavía no ha entrado en fase de licitación.

La estructura

La escuela hotel contará con 31 habitaciones, una suite presidencial, salones de eventos, áreas de recepción y lobby, así como espacios recreativos que incluyen una piscina panorámica, terraza con vista a la bahía de Barahona y áreas de paisajismo diseñadas para integrarse armónicamente con el entorno costero.

Además, dispondrá de talleres equipados de recepción hotelera, gastronomía, bar y restaurante, informática, idiomas y servicio de habitaciones.

La sede tendrá capacidad para atender a 432 participantes en áreas como recepción hotelera, atención al huésped, operación hotelera, gastronomía nacional e internacional, repostería, bartender, coctelería, guía turístico, emprendimiento y administración de servicios turísticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-175804-2-1c024c73.jpeg La obra está en fase de terminación. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Según lo informado, la remodelación conserva los elementos arquitectónicos más representativos del antiguo Hotel Guarocuya, integrando su valor histórico con instalaciones contemporáneas y funcionales para convertirlo en un referente de la formación técnico-profesional y del desarrollo turístico sostenible del sur del país.

Más de 41,000 formados

En Barahona, el Infotep ha formado a 41,379 personas entre agosto de 2020 y mayo de 2026 en los sectores de turismo, salud, comercio y servicios, construcción y agricultura.

Encuentro con el obispo de la Diócesis de Barahona

Luego de retirarse del hotel, el mandatario continuó su agenda de trabajo en Barahona con un encuentro con el obispo de la Diócesis de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/whatsapp-image-2026-05-29-at-175805-cb510673.jpeg Planos de la obra. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Durante alrededor de una hora y media, Abinader se reunió con el sacerdote, con quien conversó sobre distintos temas de interés para la provincia y el bienestar de sus comunidades.

El encuentro fue privado y la prensa no tuvo acceso.

Leer más Supérate e Infotep gradúan 55 padres en el cuidado y apoyo para personas con discapacidad