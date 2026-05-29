Policía retiene adolescente vinculado a denuncia de extorsión contra un conductor

La Policía informó que el menor fue retenido para los fines correspondientes y el caso es investigado conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes que localizó y retuvo a un adolescente de 16 años, señalado como presunto responsable de obligar a un conductor a transferirle la suma de RD$5,600 mediante un cajero automático, tras la venta compulsiva de una escobilla limpiavidrios en el Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución del orden, la intervención fue realizada por agentes investigadores luego de dar seguimiento a una denuncia difundida a través de la red social Instagram por el usuario "Lebronedinson", así como a la denuncia virtual No. 01-20260528230657-0446, interpuesta por el ciudadano Edinson Starlyn Lebrón Rosario.

Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió el pasado 24 de mayo, cuando la víctima se encontraba en un semáforo y fue abordada por un vendedor ambulante de escobillas, quien posteriormente, presuntamente, lo intimidó con un arma blanca y un objeto contundente para exigirle el pago de RD$5,600 mediante una transferencia tipo "código cash".

Seguimiento al caso

Como resultado de las labores de inteligencia, el levantamiento de cámaras de vigilancia y el análisis de imágenes obtenidas a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, fue identificado y localizado el adolescente, residente en el sector Capotillo, del Distrito Nacional.

El menor fue retenido para los fines correspondientes y el caso es investigado conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

La Policía Nacional exhortó al ciudadano propietario de la cuenta de Instagram "Lebronedinson" a presentarse ante las autoridades competentes para continuar el proceso investigativo correspondiente.

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