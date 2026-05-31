Muere la madre de Celinés Toribio a los 81 años

La señora Dalila Almánzar, madre de la también actriz y presentadora, Celinés Toribio. ( FUENTE EXTERNA )

La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio, informó este domingo el fallecimiento de su madre, Dalila Almánzar, a los 81 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por la también comunicadora y actriz a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Descansa madre mía... descansa. Así te voy a recordar. Mi mejor amiga. Quien me hizo confiar, creer, reír y esperar siempre lo mejor con su inocencia", escribió.

Toribio informó que su madre falleció a las 11:15 de la noche del sábado tras una larga lucha contra el Alzheimer.

"Ya dejó de sufrir. Ya no más dolor, ya no más impotencia", manifestó.

Asimismo, agradeció a Dios por haber podido compartir 81 años de vida con su madre y aseguró sentirse tranquila y en paz.

"Gracias por regalármela 81 años. Mami, estoy bien. Estoy tranquila. Estoy en paz. Me haces mucha falta, pero es que llevo seis años extrañándote", expresó.