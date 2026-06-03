Pasaporte electrónico dominicano es reconocido como nuevo mejor documento de viaje de América Latina

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez (centro), mientras recibe el galardón durante la conferencia anual High Security Printing Latin America. ( FUENTE EXTERNA )

El pasaporte electrónico dominicano fue reconocido con el High Security Printing Latin America Award en la categoría Mejor Nuevo Documento de Viaje, una distinción que premia las series de documentos de identidad y viaje más innovadoras y seguras de la región.

La distinción fue entregada durante la conferencia anual High Security Printing Latin America, celebrada en Guatemala, y considerada el principal encuentro regional sobre tecnologías de seguridad aplicadas a documentos gubernamentales. El evento reúne cada año a autoridades, organismos internacionales y especialistas de distintos países de la región.

El jurado destacó el diseño del nuevo pasaporte dominicano, así como la incorporación de avanzadas tecnologías para la protección de la identidad de los ciudadanos, informó la Presidencia en nota de prensa. También fueron valorados sus mecanismos de seguridad física y electrónica, además de su capacidad para cumplir con los "más exigentes estándares internacionales de autenticación y prevención del fraude documental".

El reconocimiento fue recibido por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez; y el presidente de Midas, Daniel Ureña, representante local del consorcio responsable del diseño y desarrollo de las soluciones de seguridad implementadas en el nuevo pasaporte dominicano.

Ramírez afirmó que hoy la República Dominicana dispone de documentos que incorporan los más altos estándares internacionales de seguridad, lo que ofrece mayores garantías tanto a los ciudadanos como a las autoridades responsables de validar su autenticidad.

"Esto constituye una validación internacional de la visión de Estado impulsada por el presidente Luis Abinader para la modernización de documentos fundamentales como el pasaporte, la cédula y la licencia de conducir, y demuestra que el país ha logrado implementar soluciones de clase mundial que fortalecen la seguridad y protegen la identidad de los dominicanos", expresó Ramírez.

La obtención de este galardón proyecta al país como un referente regional en innovación y protección de la identidad, fortaleciendo la confianza en su documento de viaje tanto a nivel nacional como internacional.