¿Qué son las "transferencias espejo" y cómo evitar ser estafado?

Las "transferencias espejo" se han convertido en una modalidad de fraude financiero basada en la ingeniería social y la manipulación psicológica. ( SHUTTERSTOCK )

Un depósito inesperado, una llamada urgente y la aparente necesidad de devolver un dinero recibido por error. Así operan las denominadas "transferencias espejo", una modalidad de fraude financiero que aprovecha la confianza de las víctimas.

Este método, que presuntamente habría sido utilizado por la red criminal desmantelada recientemente en Santiago mediante la Operación XL526, forma parte de las estrategias de ingeniería social empleadas por delincuentes para manipular a las personas y obtener beneficios.

"Te deposité dinero por error y necesito que me lo transfieras a esta otra cuenta".

La víctima verifica su banca digital y observa que el monto indicado coincide con el que le menciona la persona al otro lado de la línea. Convencida de que el dinero ya está asegurado, procede a transferir una suma equivalente a una tercera cuenta señalada por el supuesto remitente.

Sin embargo, cuando la operación original es cancelada, rechazada o nunca llega a completarse, el dinero que la víctima envió sí sale efectivamente de su cuenta. El resultado es que termina utilizando sus propios fondos para realizar la transferencia, mientras que el estafador recibe el dinero y desaparece.

Aunque el mecanismo puede parecer sencillo, expertos advierten que este tipo de engaño se sustenta en técnicas de manipulación psicológica capaces de generar confianza, presión o sentido de urgencia en cuestión de minutos.

El especialista en tecnología Isaac Ramírez explica que las llamadas transferencias espejo forman parte de las tácticas de ingeniería social utilizadas por atacantes digitales para inducir a las víctimas a actuar sin verificar adecuadamente la información.

"El tema de las transferencias espejo es más ingeniería social que otra cosa. El estafador usa un comprobante falsificado que parece idéntico, pero no es real. Dice: 'Mira, te deposité un dinero por error' o 'se duplicó una transacción', y básicamente te pinta un espejo que no existe", relata.

Los detalles

Ramírez indica que, en la mayoría de los casos, las víctimas no se detienen a verificar que el monto en la cuenta dice "en tránsito" y, por persuasión del estafador, simplemente proceden con la transferencia.

"La gente, por su buena fe, no verifica el balance en tránsito, si es real o si está disponible. Si la gente tiene buena voluntad, va a transferir el dinero. Básicamente, quien queda en blanco es la víctima. A veces hasta enseñan un comprobante de pago", sostiene.

De acuerdo con el especialista, muchos de los términos que usan los estafadores están enfocados en convencer, persuadir o engañar, pues previo a la conversación ya estudiaron a la víctima.

"Pueden decir: 'Mira, mi abuela está mala' o 'eso es para la medicina de mi papá; te lo transferí por error'. Pero ellos ya estudiaron a la persona, saben lo que hace e, incluso, en algunos casos hasta cuánto cobra. Normalmente hacen una investigación", dice.

Ramírez explica que un primer paso para evitar estas estafas es observar si el monto dice "en tránsito" y no confiar en capturas de pantalla de transferencias.

Sin embargo, la verificación de legitimidad no debe quedar ahí.

Refiere que, aunque el dinero sí esté en la cuenta, tal y como indica el estafador, no es momento para confiar, sino que en esa fase lo ideal es contactar a la entidad bancaria y corroborar la información.

"Aunque el dinero que le dijo esa persona esté ahí, usted sencillamente llame al banco, porque si ese dinero cae y no es suyo y le piden que lo transfiera, puede ser que sea dinero proveniente de una tarjeta de crédito robada o de una cuenta robada. Transfieren el dinero a tu cuenta y, cómo lo pasaste a otra, entonces ya estás siendo partícipe del expediente y fuiste utilizado como mula", aclara.

Educación financiera

Para el especialista, las comodidades actuales del sistema financiero, aunque importantes, influyen en las facilidades para cometer estafas, sobre todo si no se crean campañas que puedan llegar debidamente a todo tipo de público.

"La comodidad es enemiga de la seguridad. Cuando empezamos a tener aplicaciones para no ir al banco, eso es una comodidad, pero ahí también hay cierto nivel de vulnerabilidad, porque el delincuente puede, por ejemplo, acceder al token, que antes era un objeto físico para validar una transacción y ahora ya está dentro del teléfono", argumenta.

Ramírez precisa que una de las situaciones que muchas veces se presentan con la ingeniería social ocurre porque algunos empleados y clientes de entidades bancarias no están, a su juicio, debidamente educados en el aspecto tecnológico.

"Eso es un problema. Los bancos no están educando debidamente a esas personas. Cuando se hacen campañas, primero se debe realizar una revisión de edades y de qué plataformas pueden servir para llevar el mensaje de educación. Para eso hay que conocer a los clientes, para que la intención de comunicar sea efectiva. No todo el mundo está en Instagram y hay quienes tampoco usan las redes sociales, pero esa gente tiene cuentas y los delincuentes la llaman. ¿Y qué pasa con ellos?", cuestiona.

En ese mismo orden, el especialista cita que una deficiencia importante es, a nivel general, la falta de educación financiera y cibernética, que debe iniciarse desde la escuela.

"Y República Dominicana está en el top 5 de los delitos informáticos. Aquí tenemos suplantación de identidad, phishing e ingeniería social, que son las que más impactan en el país y hacen que se pierdan muchos millones", expone.

El especialista recomienda a las personas que, para evitar ser estafadas, empleen el método de los 30 segundos, que les permita verificar los datos del remitente.

"Nunca confíen en capturas de pantalla con un comprobante. Eso es editable y los delincuentes tienen plantillas. La verdad está en el balance de tu aplicación. Si es un dinero que no esperabas y un individuo te llama de la nada, sencillamente llama al banco. Y si te llama un supuesto ejecutivo del banco, sencillamente cuelga y marca tú mismo al número oficial de la entidad bancaria. No sigas en esa llamada", reitera.

Mientras las autoridades continúan investigando estructuras dedicadas a este tipo de delitos, los especialistas insisten en que la mejor defensa sigue siendo la verificación.

Un depósito inesperado, una llamada urgente o un comprobante aparentemente legítimo pueden ser suficientes para activar una estafa que, en cuestión de minutos, puede traducirse en pérdidas económicas para una víctima desprevenida.

Sobre la Operación XL526

Mediante la Operación XL526, el Ministerio Público desmanteló, en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago, una supuesta red criminal que utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente, los implicados habrían desarrollado un esquema para ocultar y movilizar los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas, empresas remesadoras y otros métodos.

Según las investigaciones, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales como el "Cártel de Sinaloa" para intimidar a las víctimas, exigir pagos y enviarles imágenes de crímenes como forma de amenaza.

Entre las tácticas utilizadas, conforme el Ministerio Público, para dificultar el rastreo de recursos figuran las transferencias electrónicas, depósitos a través de empresas remesadoras, transferencias espejo, plataformas de pago y el uso de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, una de las monedas digitales más utilizadas a nivel mundial.

La red fue desmantelada durante la ejecución de 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata, en los que resultaron arrestadas 20 personas, incluyendo a los presuntos cabecillas de la estructura criminal.