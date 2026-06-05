Fallece el embajador dominicano en Guatemala

El embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Guatemala, Ricardo Tomás Polanco Reinoso, falleció la noche de ayer, jueves, tras enfrentar complicaciones de salud, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

A través de una nota de prensa, el organismo indicó que las honras fúnebres se realizarán en el cementerio Jardín Memorial , en la avenida Jacobo Majluta, a partir de las 12:00 del mediodía de este viernes 5 de junio , mientras que el sepelio está previsto para las 4:00 de la tarde en el mismo camposanto.

Condolencias

El Mirex expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del diplomático, quien ocupaba el cargo desde enero de 2025.

Ricardo Tomás Polanco Reinoso fue designado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Guatemala en enero de 2025, mediante el Decreto 2-25, que dispone la designación de diplomáticos de carrera emitido por el presidente Luis Abinader.

Fue la primera vez que se desempeñó como representante diplomático del país. Reynoso era empresario y político dominicano, además de haber sido diputado al Parlamento Centroamericano entre 2020 y 2024.