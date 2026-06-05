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Muere el embajador dominicano en Guatemala
Muere el embajador dominicano en Guatemala

Fallece el embajador dominicano en Guatemala

Las honras fúnebres se realizarán en el cementerio Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta, a partir de las 12:00 del mediodía de este viernes

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    Fallece el embajador dominicano en Guatemala
    Embajador de República Dominicana en Guatemala, Ricardo Tomás Polanco Reinoso. (FUENTE EXTERNA)

    El embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Guatemala, Ricardo Tomás Polanco Reinoso, falleció la noche de ayer, jueves, tras enfrentar complicaciones de salud, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

    A través de una nota de prensa, el organismo indicó que las honras fúnebres se realizarán en el cementerio Jardín Memorial, en la avenida Jacobo Majluta, a partir de las 12:00 del mediodía de este viernes 5 de junio, mientras que el sepelio está previsto para las 4:00 de la tarde en el mismo camposanto.

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    Condolencias 

    • El Mirex expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del diplomático, quien ocupaba el cargo desde enero de 2025.

    Ricardo Tomás Polanco Reinoso fue designado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la República de Guatemala en enero de 2025, mediante el Decreto 2-25, que dispone la designación de diplomáticos de carrera emitido por el presidente Luis Abinader.

    Fue la primera vez que se desempeñó como representante diplomático del país. Reynoso era empresario y político dominicano, además de haber sido diputado al Parlamento Centroamericano entre 2020 y 2024.

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