"Era parte de mi familia": destacan calidad humana y cercanía de Franklin Guerrero

Funcionarios y figuras de los medios de comunicación asisten en la tarde de este sábado al velatorio del fotoreportero. ( DANIA ACEVEDO )

Funcionarios y figuras de los medios de comunicación asisten en la tarde de este sábado al velatorio del fotoreportero Franklin Guerrero, una de las figuras más singulares y respetadas del periodismo gráfico dominicano.

Entre las figuras que asistieron a su velatorio y manifestaron sus condolencias se encuentran el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, quien afirmó que Guerrero dejó una huella en el fotoperiodismo dominicano.

"Esto me ha causado mucha tristeza. Franklin trabajó conmigo durante 22 años. Él es parte de mi familia entrañable y para nosotros será motivo de gran tristeza", fueron las palabras con las que la periodista Nuria Piera describió el vínculo profesional y personal que la unió durante más de 22 años al fotoperiodista.

Piera comentó que 22 años "no pasan tan fácil" y que le costará adaptarse a la ausencia de Guerrero.

El presidente del Círculo de Reporteros Gráficos, René Polanco del Orbe, afirmó que Guerrero siempre fue una persona comprometida con la defensa de todos los reporteros gráficos y fotógrafos.

"Estamos aquí para darle un espaldarazo a su familia, ya que sabemos que es una pérdida muy difícil para ellos", dijo Del Orbe. Agregó que Guerrero fue una persona que siempre realizó un trabajo serio, apegado a la ética.

Vida profesional de Guerrero

Durante años fue responsable de la emblemática Fotocrónica de El Nacional, una página dominical que reunía algunas de las imágenes más impactantes y significativas de la semana. Su trabajo era tan apreciado que el pasado director del periódico, Radhamés Gómez Pepín, solía recorrer la redacción admirando las fotografías que Guerrero llevaba al diario.

Posteriormente, alcanzó gran popularidad en la televisión a través del programa "Nuria en el 9", donde desarrolló su ya famosa sección de fotocrónicas.

Con un estilo muy particular para narrar las imágenes, una voz inconfundible y una manera única de conectar fotografía y relato, logró conquistar a la audiencia dominicana. Su forma de contar historias llegó a ser tan reconocida que fue imitada por humoristas y ciudadanos en distintas partes del país.