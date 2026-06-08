Médico Express lidera el Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social con siete reconocimientos

Médico Express recibe siete distinciones en el Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Médico Express fue distinguido con siete reconocimientos en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social 2026, consolidándose como el prestador de servicios de salud más galardonado del certamen organizado por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

La institución recibió el Sello de Oro por la práctica "Humanización de los Servicios de Salud", el Sello de Oro por "Gestión de Riesgos, Detección y Prevención de Irregularidades", el Sello de Oro por "Experiencia del Usuario" y una Mención por la práctica "Gestión Integral del Paciente", reconocimientos que destacan su compromiso con una atención centrada en las personas, la excelencia asistencial y la mejora continua.

Asimismo, Médico Express obtuvo tres Menciones Especiales a la Innovación de Alto Impacto para el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en reconocimiento a iniciativas que contribuyen al fortalecimiento, la modernización y la transformación de los servicios de salud en beneficio de los afiliados.

Durante la ceremonia de premiación, el director general de la DIDA, Elías Báez, destacó que estos reconocimientos constituyen una herramienta para promover la mejora continua, fortalecer la protección de los afiliados y fomentar una cultura de excelencia en todo el sistema de seguridad social.

Los galardones fueron otorgados tras un riguroso proceso de evaluación técnica realizado por especialistas de la DIDA y un jurado integrado por reconocidas personalidades del ámbito de la seguridad social y del sector salud, garantizando criterios de objetividad, transparencia y rigor técnico.

El Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social fue creado por la DIDA con el propósito de reconocer la excelencia en la gestión de salud dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), distinguiendo a prestadores de servicios de salud (PSS), administradoras de riesgos de salud (ARS) e instituciones que desarrollan modelos innovadores, eficientes, humanos y resilientes.

Modelo de tecnología

Desde su apertura, Médico Express ha impactado la vida de más de 150,000 personas mediante un modelo ambulatorio integral que combina tecnología avanzada, inteligencia artificial, estándares internacionales de calidad y una atención centrada en las necesidades de los pacientes y sus familias.

Al valorar esta distinción, el doctor Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express, expresó que estos reconocimientos reflejan la visión institucional de construir un modelo de salud más humano, seguro e innovador.

"Estos galardones representan el esfuerzo y compromiso de todo nuestro equipo humano. Son una validación de nuestra misión de transformar vidas mediante una atención de excelencia, colocando siempre al paciente en el centro de cada decisión", afirmó.

Sobre Médico Express

Médico Express es un centro de salud ambulatorio de referencia ubicado en Santo Domingo Este, concebido bajo estándares internacionales para ofrecer una atención integral, personalizada y centrada en las personas. Su modelo de atención integra más de 40 especialidades médicas, tecnología de vanguardia, servicios diagnósticos avanzados, cirugía ambulatoria, urgencias, telemedicina y programas orientados a la prevención y el bienestar, garantizando una experiencia de salud humana, eficiente, segura e innovadora.