Apresan a "Mantequilla" mientras se trasladaba en un motor en Arroyo Hondo Viejo

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, capturó la noche de este martes a Wilkin García Peguero, alias “Mantequilla”, quien se encontraba prófugo de la justicia y catalogado por las autoridades como un hombre "altamente peligroso".

El imputado fue arrestado mediante una orden judicial en el sector Arroyo Hondo Viejo, del Distrito Nacional, mientras se desplazaba en la parte trasera de una motocicleta en la calle Panorama.

Días antes del arresto, la Policía Nacional le había exhortado públicamente a entregarse para evitar confrontaciones.

Aunque el procesado manifestó de forma indirecta su intención de acudir ante las autoridades, se mantuvo escondido hasta que fue localizado por los organismos de inteligencia, refiere una nota de prensa del Ministerio Público.

El operativo de captura fue ejecutado mediante una labor conjunta de:

La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados ( Ucaprec ), dirigida por la fiscal Andry De Los Santos .

de Prófugos, Rebeldes y Condenados ( ), dirigida por la fiscal . El Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía Nacional.

Tras su detención, García Peguero fue trasladado de inmediato al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (Caplip-2).

Será llevado a Monte Plata En las próximas horas será conducido "bajo estricta seguridad" a la Fiscalía de Monte Plata, jurisdicción donde se ventila su proceso judicial.

Nuevos cargos penales contra Mantequilla

La orden de arresto número 2026-AJ0014235 fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata, tras una querella formal interpuesta por el ciudadano Yeison Mata Albuey. El Ministerio Público imputa a “Mantequilla” la violación de múltiples artículos del Código Penal Dominicano, que incluyen:

Asociación de malhechores

Tentativa de homicidio agravada

agravada Golpes y heridas (agresión física)

Estafa

Estos hechos se vinculan a un incidente violento registrado meses atrás. Las autoridades confirmaron que procederán con el sometimiento formal a la justicia en los plazos legales establecidos para solicitar la imposición de medidas de coerción contra el detenido.