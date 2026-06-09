Policía arresta tres presuntos delincuentes acusados de herir a un hombre durante asalto en Los Mina

Los arrestos fueron realizados como resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por miembros de la Dicrim. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) informó este martes que apresó a tres hombres acusados de herir de bala a un ciudadano durante un asalto perpetrado en el sector Los Mina, municipio Santo Domingo Este.

Los detenidos fueron identificados como Orlando Díaz, alias "el Gallo"; Cristofer de los Santos, apodado "el Menor"; y Erick Torres, señalados como los presuntos responsables de dispararle con un arma de fuego a Raúl García, de 54 años.

Los implicados presuntamente utilizaron una pistola marca Loncin, calibre 380, la cual fue ocupada por los agentes actuantes al momento del arresto, señala la información de la Policía.

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Estado actual de los implicados

Las pesquisas establecen que los presuntos agresores se desplazaban en un vehículo marca Toyota Corolla, año 2008, color plateado, cuando cometieron la acción delictiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/implicados-en-asalto-d3f47691.png Los arrestos fueron realizados como resultado de labores de investigación desarrolladas por miembros de la Dicrim. (FUENTE EXTERNA)

En relación con el caso, las autoridades informaron que un cuarto implicado, identificado únicamente por el apodo de "Gatillito 3030", permanece prófugo, por lo que se mantiene activa su localización para fines de captura y sometimiento a la justicia.

Los arrestos fueron realizados como resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por miembros de la Dicrim.

Tanto los detenidos como la evidencia ocupada fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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