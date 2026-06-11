×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Abuso sexual
Abuso sexual

Policía busca a hombre acusado de abusar sexualmente y embarazar a dos menores en Santo Domingo Este

Las adolescentes, de 14 y 16 años, habrían resultado embarazadas como consecuencia de los hechos denunciados

La institución exhorta a Jean Carlos Encarnación a entregarse

    Expandir imagen
    Policía busca a hombre acusado de abusar sexualmente y embarazar a dos menores en Santo Domingo Este
    La Policía Nacional exhorta a Jean Carlos Encarnación a entregarse por la vía que considere pertinente. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este jueves que activó la localización y captura de Jean Carlos Encarnación, requerido por la justicia mediante orden de arresto, por su presunta vinculación a hechos de abuso sexual en perjuicio de dos hermanas de 14 y 16 años de edad, ocurridos en el sector Valiente, en Boca Chica.

    De acuerdo con las investigaciones de la institución, las víctimas resultaron embarazadas como consecuencia de los hechos denunciados y posteriormente dieron a luz, refiere una nota de prensa.

    La Policía dijo que trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para dar cumplimiento a la orden judicial y llevar ante los tribunales al imputado, a fin de que responda por las acusaciones que se le atribuyen.

    La Policía le pide que se entregue

    La Policía Nacional exhorta a Jean Carlos Encarnación a entregarse por la vía que considere pertinente y solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita establecer su paradero.

    • "Toda información suministrada será manejada con la debida reserva y confidencialidad", asegura la Policía.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.