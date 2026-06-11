Policía busca a hombre acusado de abusar sexualmente y embarazar a dos menores en Santo Domingo Este

La Policía Nacional exhorta a Jean Carlos Encarnación a entregarse por la vía que considere pertinente. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que activó la localización y captura de Jean Carlos Encarnación, requerido por la justicia mediante orden de arresto, por su presunta vinculación a hechos de abuso sexual en perjuicio de dos hermanas de 14 y 16 años de edad, ocurridos en el sector Valiente, en Boca Chica.

De acuerdo con las investigaciones de la institución, las víctimas resultaron embarazadas como consecuencia de los hechos denunciados y posteriormente dieron a luz, refiere una nota de prensa.

La Policía dijo que trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público para dar cumplimiento a la orden judicial y llevar ante los tribunales al imputado, a fin de que responda por las acusaciones que se le atribuyen.

La Policía le pide que se entregue

La Policía Nacional exhorta a Jean Carlos Encarnación a entregarse por la vía que considere pertinente y solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita establecer su paradero.

"Toda información suministrada será manejada con la debida reserva y confidencialidad", asegura la Policía.