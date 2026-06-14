Video capta momento en que agentes policiales matan a hombre que tenía las manos en alto en La Vega

Captura del momento de la ejecución en La Vega por parte de la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

Un video muestra el momento exacto en que un hombre es ejecutado sin mediar palabras por varios agentes de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en la provincia La vega.

El material se ha hecho viral en las redes sociales. Las personas condenan la acción policial.

Al momento de ser ultimado, el hombre le había levantado hacia arriba las manos a los miembros de la uniformada como muestra de que se entregaba. Los agentes ignoraron el gesto y lo mataron. Luego se llevaron el cuerpo arrastrándolo por un callejón.

La víctima fue identificada como Marky Abraham García Gil, alias "Maiky. Su muerte ocurrió ayer sábado el sector El Hatico, provincia La Vega. El video muestra que eran las 3:02 con 34 segundos de la tarde.

Arrastran el cuerpo

El video del hecho muestra que García Gil se escondía de la persecución policial en un patio. Luego intenta salir y cuando se da cuenta de que varios agentes se acercan volvió para atrás y levantó las manos. El material no muestra si está armado.

Luego de la acción, entra un policía y le realiza varios disparos, llega otro y también dispara. Los dos comienzan a tratar de levantar el cuerpo. En ese momento, ingresa otro agente y procede a ayudarles. Una mujer que se encontraba con el occiso sale corriendo por una puerta, a la cual se acerca uno de los policías, y forcejean.

Entonces, uno de ellos toma por una mano el cuerpo de la víctima y comienza a arrástrarlo. A la acción se suma otro y luego otros más, quienes proceden a llevarlo en andas por todo el callejón.

Muchos policías merodean la zona. Ahí se corta el video.

Policía dice que investiga el hecho

Este domingo la uniformada dijo que, junto al Ministerio Público, comenzó una investigación "para determinar los hechos con apego a las evidencias, garantizando la transparencia del proceso y el respeto al marco legal vigente".

A través de una nota de prensa, el vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que las investigaciones están siendo realizadas por los organismos de control interno de la Policía Nacional, bajo la supervisión del Ministerio Público, con el propósito de establecer de manera objetiva, transparente y conforme al debido proceso las circunstancias en que se produjo el incidente.

Dijo que García Gil era activamente buscado mediante órdenes de arresto por su presunta participación en múltiples hechos delictivos, incluyendo asaltos, robos y atracos a mano armada perpetrados contra ciudadanos en distintos sectores de La Vega y comunidades cercanas.