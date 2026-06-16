Organizaciones rechazan la construcción de la Autopista del Ámbar

Miembro del movimiento Unidos Somos Más, encabezados por el padre Nino Ramos (al centro), durante la rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Representantes de organizaciones ambientalistas, comunitarias y religiosas expresaron este martes su rechazo al proyecto de construcción de la Autopista del Ámbar, al denunciar que la obra tendría como verdadero propósito facilitar actividades mineras en zonas de la cordillera Septentrional.

Durante una rueda de prensa, Jorge Morel, miembro del movimiento Unidos Somos Más, afirmó que la vía no responde a las necesidades de desarrollo de las provincias Santiago y Puerto Plata, sino que busca favorecer a "intereses particulares".

"El verdadero plan aquí es utilizar esa construcción como una fachada legal para saquear y llevarse nuestros recursos minerales de forma oculta, sin tener que declarar la actividad minera ante el país", sostuvo Morel.

El activista cuestionó además la inversión estimada en 32,000 millones de pesos para la obra, argumentando que esos recursos podrían destinarse a mejorar y ampliar las vías de comunicación ya existentes, así como a atender comunidades que aún carecen de carreteras asfaltadas.

Morel advirtió que la construcción de la vía tendría un impacto negativo sobre importantes fuentes acuíferas, la fauna y la biodiversidad de la cordillera Septentrional, ecosistemas que, según dijo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

De su lado, Nelson Reyes Estrella, de la Fundación Ecológica Tropical (Fundetrop), sostuvo que la Autopista del Ámbar representa una "amenaza" para los recursos naturales de la cordillera Septentrional.

Mientras que el sacerdote católico Ramón -Nino- Ramos aseguró que existen "vínculos entre los promotores del proyecto vial y concesiones mineras ubicadas en la zona por donde estaría trazada la carretera".

El religioso llamó a la población del Cibao a sumarse a una caminata de protesta programada para el próximo domingo en Puerto Plata, actividad que, según indicó, marcará la séptima movilización en rechazo a la obra.

Asimismo, advirtió que las organizaciones opositoras al proyecto continuarán realizando manifestaciones.

Posición del Gobierno

Las autoridades y sectores promotores del proyecto han defendido la obra como una alternativa para fortalecer la conexión entre Santiago y Puerto Plata e impulsar el desarrollo turístico y económico de ambas provincias.

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