La Policía inaugura Centro de Ciberinteligencia para combatir delitos tecnológicos

La Policía Nacional inauguró este jueves el Centro de Ciberinteligencia Policial (CCP), una unidad especializada destinada a fortalecer la prevención, detección e investigación de los delitos informáticos y tecnológicos que afectan a la ciudadanía.

La ceremonia fue encabezada por el subdirector general de la institución, general Esteban Figuereo García, en representación del director general policial, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, junto a miembros del alto mando policial, autoridades gubernamentales, representantes de organismos de seguridad y aliados estratégicos nacionales e internacionales.

Una nota de prensa indica que, durante el acto, el general Figuereo García destacó que la puesta en funcionamiento del nuevo centro representa un avance dentro del proceso de transformación y reforma policial, al dotar a la institución de herramientas especializadas para enfrentar las amenazas emergentes en el entorno digital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/18/whatsapp-image-2026-06-18-at-54237-pm-f4318fd9.jpeg Como parte de la actividad, las autoridades realizaron el corte de cinta que dejó oficialmente habilitado el centro. (FUENTE EXTERNA)

Funciones y responsabilidades del Centro de Ciberinteligencia Policial

"Esta iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y reafirma nuestro compromiso de proteger a la población frente a las nuevas modalidades delictivas asociadas al uso indebido de las tecnologías", expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Embajada de los Estados Unidos y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), cuyo apoyo ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e investigativas de la Policía Nacional.

Por su parte, el director de Área Policía Cibernética, general Edgar Arnaud Volquez, explicó que el Centro de Ciberinteligencia Policial tendrá la responsabilidad de recolectar, procesar y analizar información proveniente de fuentes abiertas, redes sociales, plataformas digitales, Internet profunda (Deep Web) y red oscura (Dark Web), con el objetivo de generar inteligencia útil para prevenir amenazas y respaldar investigaciones criminales.

Indicó que la unidad desarrollará labores permanentes de ciberpatrullaje y monitoreo digital, enfocadas en la identificación de actividades vinculadas a fraudes electrónicos, phishing, ransomware, sextorsión y otras modalidades de ciberdelincuencia que impactan a la sociedad dominicana.

Como parte de la actividad, las autoridades realizaron el corte de cinta que dejó oficialmente habilitado el centro, seguido de un recorrido por sus instalaciones, donde conocieron las áreas de análisis, monitoreo, inteligencia digital y ciberpatrullaje que servirán de soporte a las investigaciones contra el crimen tecnológico.

La representación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) estuvo encabezada por su directora en República Dominicana, Rebecca Márquez, quien resaltó los avances logrados mediante la cooperación sostenida con la Policía Nacional durante los últimos tres años para fortalecer las capacidades de investigación y respuesta frente a los delitos tecnológicos.

En el marco de la actividad, la institución entregó un reconocimiento especial a Márquez por sus aportes al fortalecimiento de la Dirección de Área Policía Cibernética y su apoyo a los programas de capacitación, asistencia técnica y modernización desarrollados en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos.

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