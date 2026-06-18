La Policía Nacional realiza cambios en direcciones regionales y áreas especializadas

Sede del Palacio de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de la Policía Nacional informó este jueves una serie de designaciones y movimientos estratégicos en distintas dependencias de la institución, incluyendo direcciones regionales y áreas especializadas.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que los cambios forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, optimizar la operatividad policial y consolidar los procesos de gestión institucional.

Cambios en direcciones regionales

Dentro de las nuevas designaciones, el general Antonio del Carmen de los Santos, quien se desempeñaba como director central de Asuntos Legales, fue designado director regional San Cristóbal, en sustitución del general Eduardo Escalante Alcántara.

De igual manera, el general Juan Pablo Ferreiras Veras, quien ocupaba la posición de director regional Sur, con asiento en Barahona, fue designado director regional Oeste, con sede en San Juan de la Maguana, en sustitución del general Ramón Ramírez Encarnación.

Como director regional Santo Domingo Oriental, fue designado el general Claudio González Moquete, en sustitución del general Wandy Made Montilla.

El general Jorge Luis Galán Guerrero fue designado director regional Este, con asiento en La Romana, en sustitución del general Claudio González Moquete.

El coronel Edward Jesús Díaz Núñez, quien se desempeñaba como director de Protección de Servicios Especializados, fue designado director regional La Altagracia, en sustitución del general Jorge Luis Galán Guerrero.

Movimientos en áreas especializadas

La disposición también establece que el general Ramón Ramírez Encarnación pasará a desempeñarse como director de la Policía Antipandillas.

El coronel Yuveres Cuevas Aquino, quien ejercía como director de la Policía Antipandillas, fue designado director de Protección de Servicios Especializados, en sustitución del coronel Edward Jesús Díaz Núñez.

En ese sentido, la Dirección General de la Policía Nacional indicó que los movimientos responden a la dinámica de fortalecimiento institucional y al compromiso de continuar elevando los niveles de eficiencia operativa, supervisión y capacidad de respuesta en favor de la seguridad y la convivencia pacífica de la ciudadanía.