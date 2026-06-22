La Policía busca a un hombre acusado de matar a otro y herir a una mujer en Nigua

Las personas que puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera confidencial con de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que mantiene la búsqueda de Eddy Ariel Díaz González, alias "Jukiao" y/o "el Sicario", señalado como el presunto responsable de la muerte de un hombre y de herir a una mujer durante un incidente ocurrido en el municipio de Nigua, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con la institución, contra Díaz González pesa una orden de arresto por su presunta vinculación con la muerte de Odalis Osme y las heridas ocasionadas a Altagracia Mancebo.

El hecho se registró el pasado 21 de marzo en el sector Yogo Yogo, en Nigua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/whatsapp-image-2026-06-22-at-42936-pm-0144e22f.jpeg Eddy Ariel Díaz González, alias "Jukiao" y/o "el Sicario". (FUENTE EXTERNA)

Llamado a la colaboración ciudadana y pide al prófugo entregarse

Equipos de investigación, incluyendo la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) y búsqueda de la Policía Nacional, realizan las labores correspondientes para dar con el paradero del prófugo y ponerlo a disposición del Ministerio Público, a fin de que responda por los hechos que se le atribuyen.

La institución del orden exhortó a Eddy Ariel Díaz González a entregarse por la vía que considere pertinente para que enfrente el proceso judicial correspondiente, al tiempo que solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que contribuya a su localización.

Las personas que puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera confidencial con la Dirección Central de Investigación (Dicrim) al teléfono 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441, o acudir al destacamento policial más cercano.