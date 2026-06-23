Apresan en Herrera a hombre que estafaba prometiendo pagar dinero por ver videos

Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética arrestaron en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, a un hombre acusado de participar en una estafa electrónica que prometía ganancias económicas a cambio de visualizar y calificar videos en línea.

El detenido fue identificado como Ángel Miqueas Menéndez de los Santos, quien fue apresado mediante orden judicial como parte de una investigación realizada en coordinación con el Ministerio Público, indicó la Policía Nacional en una nota de prensa.

De acuerdo con las autoridades, una cuenta bancaria registrada a nombre del imputado habría recibido depósitos por 1,074,962 pesos, fondos presuntamente obtenidos a través de un esquema fraudulento difundido mediante la plataforma Telegram.

Mujer lo denunció

La denuncia fue presentada por una ciudadana que aseguró haber sido contactada a través de una supuesta oferta de empleo digital que prometía ingresos por realizar tareas sencillas, como ver y calificar videos. Con la expectativa de obtener beneficios económicos, realizó varios depósitos de dinero, pero posteriormente descubrió que se trataba de una estafa.

La Policía informó que el caso constituye una presunta violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Pide desconfiar de trabajos en línea

Las autoridades exhortaron a la población a desconfiar de ofertas de trabajo en línea que exijan depósitos previos o prometan ganancias rápidas y poco realistas.

Otro apresado

En una operación separada, la Policía Cibernética también arrestó a Edgar Iván Morel Ureña en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional, por su presunta vinculación con transferencias electrónicas no autorizadas que afectaron a una entidad financiera y a varios de sus clientes.

De acuerdo con el informe investigativo, Morel Ureña habría recibido en una cuenta bancaria de su titularidad tres transferencias ilícitas por un monto total de 441,000 pesos, recursos que forman parte de una denuncia por presuntas violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Policía Nacional informó que ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con estos casos de fraude electrónico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/23/whatsapp-image-2026-06-23-at-61259-pm-acb35f7e.jpeg Los dos apresados. (FUENTE EXTERNA)